Alcalde Alessandri fuera de control: amenaza con cerrar Instituto Nacional y terminar con sus 205 años de historia

Al parecer, el alcalde de Santiago Felipe Alessandri se cansó de las constantes tomas del Instituto Nacional y comenzará a poner mano dura. O, al menos, esa es su intención, ya que envió un ultimátum a los alumnos del emblemático recinto educacional capitalino: si no vuelven a clases, el colegio se cierra.

Así lo hizo saber en un seminario sobre gestión comunal, realizado en Temuco por la Asociación de Municipios de Chile. Allí planteó, ante cerca de 70 alcaldes de todo el país, que "el tema de los colegios ha cambiado, pero no tengamos miedo a ejercer la autoridad. A nosotros nos eligieron para tomar decisiones".

En ese sentido, planteó que espera que en el encuentro que sostendrá el lunes con la comunidad estudiantil se logre un acuerdo, porque en caso contrario, "con la misma tranquilidad con la que estoy hablando, lo voy a cerrar y se acabaron 205 años de historia".

"Lamentablemente (el establecimiento) está hiperpolitizado, está metido hasta el Frente Patriótico Manuel Rodríguez", agregó, en declaraciones recogidas por el diario El Mercurio.

Cuando le preguntaron por su argumento para cerrar el IN, dijo que "uno en la vida tiene el deber de luchar, pero no la obligación de vencer". Ahí reconoce que ha hecho "lo humanamente posible: he conversado, dialogado, me he enfrentado, he pedido perdón cuando me he equivocado", pero "tenemos que tomar decisiones".

Tras el seminario, Alessandri ahondó: "Hay que tomar decisiones. Hemos dado todo lo que podemos para poder retomar las clases en forma normal. El año pasado teníamos siete liceos en toma, hoy es solo el Instituto Nacional".

Según Alessandri, la situación la ha conversado con "la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la intendenta regional (Karla Rubilar) y la Defensora de la Niñez (Patricia Muñoz)".

Rechazo a la medida

Una vez conocida la medida que planea Alessandri con el Instituto Nacional, de inmediato los concejales de la comuna salieron a rechazarla.

Y no solo con un rechazo de palabra, sino con acciones, como lo indica Alfredo Morgado: "Si Felipe Alessandri se atreve a cerrar el Instituto Nacional, lo reabrimos de inmediato vía recurso de protección y luego lo denunciamos por notable abandono de deberes", puso en su cuenta de Twitter.

"Los institutanos defenderemos con todos nuestros recursos al Instituto Nacional", agregó.

En tanto, Irací Hassler calificó los dichos de Alessandri como "Gravísimos. Finalmente transparenta lo que hemos dicho: sus intenciones son destruir la educación pública y ya ha hecho un arduo trabajo en su gestión para eso, pero no lo permitiremos".

También tras conocer las palabras del edil, la presidenta de uno de los centros de padres del Instituto Nacional, Judy Valdés, manifestó la molestia de parte de los apoderados.

“Hoy amanecimos todos los apoderados molestos, tengo a los apoderados llamando que cómo es posible que el sostenedor no tenga la capacidad de poder tener diálogo con los estudiantes y poder llegar a un acuerdo en general, y no tener que siempre ver medidas represivas para acallar lo que en realidad sucede, que es una crisis en la educación”, dijo.

La dirigente añadió que “a nosotros como apoderados nos complica demasiado la actitud del alcalde, el sostenedor, en relación a que toma decisiones sin consultar a la comunidad (…) se ha dicho que el Instituto Nacional está lleno de terroristas y gente violenta y no es así”.

Las vacaciones y el paro docente

Tras los últimos incidentes en el Instituto Nacional, el alcalde Alessandri había dicho que adelantaría las vacaciones de invierno del recinto.

En esas dos semanas, "hemos estado trabajando tanto la dirección de educación como el rector y el centro de alumnos en mejorar el ánimo del establecimiento", según contó el alcalde de Santiago.

Y no han perdido el tiempo, según cuenta, ya que realizaron "el mejoramiento de los baños, el borrado de grafitis, la instalación de cámaras en la periferia del instituto, para seguridad de los propios alumnos".

Sobre el paro docente, que ya lleva cinco semanas, Alessandri reconoce que no han visto opciones en caso de que se extienda, como traer profesores extranjeros: "no lo hemos evaluado, pero sí hemos visto otros recintos. Si es que el tema no avanza, buscaremos otros lugares para que la comunidad se pueda educar".

"Soy optimista, conozco a Mario Aguilar, sé su vocación por la educación pública y estoy seguro que, teniendo una responsabilidad tan grande, va a llamar a que los profesores vuelvan a las aulas, que es donde deben estar", sentenció.