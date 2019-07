El balance de Mario Aguilar tras el fin de los 50 días de paro: “Pudo durar menos si no hubiera existido intransigencia del Gobierno”

A la espera de la entrega de los resultados definitivos de la consulta del Colegio de Profesores, que pone fin a los 50 días de paro docente, tanto el presidente de gremio Mario Aguilar como la ministra de Educación Marcela Cubillos hicieron su balance de esta movilización que este lunes entraba en su octava semana.

En el segundo cómputo entregado ayer por el gremio, con 54,05% de los votos, un 65,7% de los docentes se pronunció por terminar con la movilización, mientras un 34,3% pretende seguir con la huelga. Si bien los resultados finales se conocerán este mediodía, la tendencia es clara de que el paro será depuesto.

Desde el magisterio consideran que la respuesta entregada por el Mineduc ha sido insuficiente, pero el proceso dejó varios logros. "Hay avances en algunos puntos, pero no vamos a dejar de luchar. Partimos con una respuesta cero, durante cuatro semanas la ministra de Educación (Marcela Cubillos) no se sentó a conversar. Este paro pudo durar menos si no hubiera existido la intransigencia del Gobierno", dijo Aguilar a 24 Horas.

“Hay temas muy importantes que están pendientes y vamos a seguir luchando, esto no significa desmovilizarnos o renunciar a esos puntos”, añadió.

Al hacer un balance de la movilización, el presidente del magisterio añadió a CNN Chile que el gremio se enfrentó a un “Gobierno soberbio, arrogante, pero lo obligamos a sentarse, a tratarnos con el respeto que corresponde. Los patipelaos nos levantamos”.

A juicio de Aguilar, “se han ganado muchas, cosas intangibles, muy importantes como haber recuperado la confianza y el apoyo ciudadano, algo que nuestro gremio no había tenido hace muchos años”.

En ese sentido, destacó el apoyo de la ciudadanía expresada en las encuestas, como la Cadem de los lunes, además del respaldo de estudiantes y apoderados.

Propuestas "siguen en pie"

En el Gobierno, en tanto, la ministra de Educación valoró la decisión del gremio, aunque relativizó el impacto de la votación. “Es una buena noticia, aunque hace tres semanas el 95% de colegios había regresado a la normalidad”, dijo.

Cubillos añadió que las propuestas que el Mineduc puso sobre la mesa "siguen en pie" y que "parte de esas propuestas ya las empezamos a cumplir". "Por lo tanto, nosotros lo que propusimos en el documento al Colegio de Profesores son cosas de las que estamos convencidos que son positivas y que son favorables y, por lo tanto, las estamos cumpliendo", aseguró.

Respecto a los puntos pendientes, fue enfática en señalar que “lo que hemos dicho que no se puede avanzar lo hemos dicho desde el día uno hasta hoy”.

En cuanto a la relación que viene con el gremio, la secretaria de Estado precisó a Radio ADN que “lo que corresponde es volver a la normalidad que tiene que existir siempre entre el Mineduc y el Colegio de Profesores, que es lo que hemos tenido, que es una mesa abierta y permanente. Lo que hay que reponer es una relación institucional con normalidad, por lo tanto el llamado es al trabajo conjunto”.

La ministra ha sido duramente golpeada en su aprobación producto de su gestión frente a las movilizaciones, y de hecho según la encuesta Cadem es la peor evaluada del gabinete del Presidente Sebastián Piñera. De hecho, el sondeo conocido ayer revela que su aprobación bajó 9 puntos, de 32% a 23%.

Malas prácticas

Aguilar también apuntó a los ruidos que se produjeron en las filas del magisterio durante el proceso del paro. Aludiendo a su antecesor y actual segundo vicepresidente Jaime Gajardo (PC), el presidente del gremio comentó que “efectivamente hubo situaciones que no contribuyeron”.

“Cuando se intentó hacer paralelismo por parte de un grupo de dirigentes, eso nos debilito en cierta medida, eso le dio argumentos al Gobierno para tratar de desviar el foco de la atención”, indicó a CNN Chile.

Aguilar denunció que “también hubo algunas malas prácticas que yo califique de poco éticas y que nuestra asamblea nacional también rechazó categóricamente que fue una cierta manipulación de las consultas cuando se movilizó a colegas que no estaban en paro para que votaran por continuar en paro y al día siguiente estaban trabajando”.