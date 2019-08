Diputados de Chile Vamos evalúan presentar proyecto de "Aula Segura" universitaria

Un grupo de parlamentarios de Chile Vamos anunció que evaluarían la presentación de un proyecto de ley similar a Aula Segura, para evitar hechos de violencia en universidades.

"En mayores de edad, sería menos necesario si podemos aplicar la justicia, por eso es importante que la U. de Chile se querelle contra estos delincuentes. Pero en los próximos días evaluaremos si presentamos este proyecto", comentó la diputada María José Hoffmann (UDI).

Esto ocurre luego que la diputada Cristina Girardi (PPD), leyera en la Comisión de Educación una carta de su hijo en la que contó la golpiza de la que fue víctima el 26 de julio pasado en la Universidad de Chile. "Esta gente está consumida por el resentimiento y el odio, al punto que ponen en peligro a la comunidad completo. Y eso en la universidad, que es un lugar en pos del desarrollo cultural e intelectual, no debería darse".

También estuvo presente en la instancia el rector de la Casa de Bello, Ennio Vivaldi, quien dijo que presentarán una denuncia en la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente.

Pero la idea no fue respaldada por la diputada Girardi. "Está bien echarles la culpa a los encapuchados, pero no vamos a resolver el problema (…). Esto es mucho más anterior. No se trata de no sancionar, pero no creamos que con eso vamos a resolver el problema, somos todos responsables", dijo.

Asimismo, desde la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh) rechazaron la propuesta. Su presidenta, Emilia Schneider, dijo: "Nosotras vinimos con una posición clara a la comisión de Educación de manifestar el rechazo, que ya hicimos público como Federación, a todo hecho de violencia que afecte a nuestra comunidad y a la ciudadanía en general".

"Queremos condenar profundamente el aprovechamiento político que han hecho durante estos días diputados de Chile Vamos para instalar una agenda propia, que es la agenda de llevar Aula Segura, una política que fracasó totalmente, a las universidades", agregó.

Schneider también dijo que "esto es un atentado a la educación pública y hemos hecho un llamado claro. Creemos que esto se tiene que resolver con más democracia, con más espacios de diálogo y en una resolución dialogante de conflicto porque la violencia no se combate con más violencia".