Golpe al “caballito de batalla” de la lucha contra la delincuencia: alcaldes en picada contra el “clasismo” de la seguridad ciudadana del Gobierno

El punto de prensa de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, y Carabineros junto al alcalde de Las Condes Joaquín Lavín en el paso bajo nivel de Kennedy con Manquehue por los “lanzazos” en el sector desató inmediatas críticas por el “clasismo” con que el Gobierno enfrenta los temas de seguridad ciudadana.

El tema fue instalado por el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, quien puso acento en la distinta vara con que el Gobierno mide estos hechos con lo ocurrido la semana pasada en la población Carol Urzúa, donde cinco personas fallecieron luego que un sujeto disparara contra ellas en un local con tragamonedas de la comuna. “En Chile existe cierta visión social que es un poco clasista cuando se habla de seguridad ciudadana”, dijo el edil a Radio Cooperativa.

Su crítica fue amplificada por el senador RN Manuel José Ossandón, quien en Twitter se manifestó al respecto. “El alcalde @germancodina tiene razón. Puente Alto y todas las comunas vulnerables de Chile sufren clasismo cuando hablamos de seguridad ciudadana. Es urgente igualar las estrategias y la distribución del contingente policial”, dijo el parlamentario.

Apoyo transversal

Lo cierto es que la crítica de Codina encontró eco en varios de sus colegas ediles de la Región Metropolitana. Y de todos los colores políticos.

“Acá les roban la cartera a las señoras todos los días y me encantaría que vinieran autoridades como en otras partes”, dijo la alcaldesa DC de Peñalolén Carolina Leitao a La Segunda. En la misma línea, el alcalde UDI de Estación Central, Rodrigo Delgado, asumió que “hay un tratamiento distinto de una situación que ocurre en el sector oriente y una comuna más popular”.

Para la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, “es inmoral e inaceptable que haya comunas que no puedan brindarles la seguridad que otras pueden darle a seres humanos que viven en el mismo territorio y esa inmoralidad es del Estado”.

“Todo para hacerle show a Lavín”

Para expertos en seguridad, como Eduardo Vergara, director de Chile 21, resulta “impresentable que Gobierno y Carabineros con máximas autoridades se desplieguen en Las Condes porque una persona está "cogoteando" en la autopista (…) Mientras que tras asesinato de 5 personas en Puente Alto, ni se aparecieron”.

Para el ex Jefe Nacional de Seguridad Pública durante el Gobierno de Michelle Bachelet, el trasfondo de esto tiene una motivación política: “Todo para hacerle show a Lavín”, dijo, apuntando al posicionamiento electoral del edil de Las Condes.

Sin embargo, la subsecretaria Martorell descarta una motivación política detrás de esta actividad. “No lo miré desde la perspectiva política cuando lo hicimos", comentó a Radio Universo.

“Es primera vez que voy a la comuna de Las Condes a hacer una pauta donde lo que se hizo, principalmente, fue dar a conocer las medidas a nivel de Región Metropolitana. Todo lo que comenté en ese minuto era el impacto que iba a generar en la Región Metropolitana este tipo de delitos que se repiten en todas las comunas”, aseguró.

Según Martorell, todo se explica por un tema de la pauta mediática. “Me pidieron los medios que pudiéramos hacer un móvil y de hecho ahí hay una autocrítica… así como a nosotros nos preguntan ¿por qué ustedes van a Las Condes? Bueno, los medios también tienen más interés en Las Condes y eso es algo real. Y si uno quiere anunciar una política transversal a veces pareciera que funciona más si uno convoca un punto de prensa en Las Condes que si lo hace en La Pintana. Eso es lo que me ha tocado ver".

Respecto a las críticas del alcalde Codina, la subsecretaria apuntó que “en el caso de Puente Alto en particular, ya he conversado con el alcalde muchísimo (…) él sabe que en los próximos días vamos a hacer un anuncio que es único en su comuna", añadió, al tiempo que indicó que "a veces la gente con justa razón dice por qué esto se muestra en Las Condes y no en Puente Alto. Yo estoy permanentemente en todas las comunas de la Región Metropolitana y de Chile, y tenemos un plan con el municipio".

De todos modos, Codina matizó señalando que "este no es un problema puntual de este Gobierno. Este es un problema de la política de Estado que ha tenido Chile en los últimos 20 años y que creo, es un momento, un punto de inflexión".

"No podemos llegar, por ejemplo, a la próxima elección presidencial y que la delincuencia de nuevo sea el tema principal de debate. Eso significaría que han pasado los años y que no se le puso el cascabel al gato (…) Acá hay un problema de estructura del Estado de derecho ", criticó.