Gobierno condena los últimos incidentes en el Instituto Nacional y alcalde Alessandri pide "más detenidos"

Tras los últimos incidentes producidos en el Instituto Nacional, la vocera de gobierno, Cecilia Pérez rechazó y condenó los desmanes protagonizados por "delincuentes".

A través de su cuenta de Twitter, indicó que “los encapuchados y sus bombas molotov atacan los derechos de la comunidad escolar. Condenamos toda violencia y repetimos que nuestra convicción es defender a #InstitutoNacional como cuna formadora de líderes”.

“¡No vamos a permitir que delincuentes pongan en riesgo 206 años de historia!”, agregó.

En tanto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, también se sumó al rechazo, indicando que "esta violencia no tiene ninguna justificación: Uno está a favor de la capucha o en contra, no con matices“.

El alcalde sostuvo que se necesita “un consenso con la comunidad escolar, porque por cada cosa que tratamos de hacer, están boicoteando para abajo. ¿Para qué? Para perseguir un pequeño dividendo político”.

“Tenemos la lista de 14 expulsados por Aula Segura y tenemos imágenes de que ellos son los que están instando a la violencia, sin duda son ellos los que entraron hoy”, comentó Alessandri sobre la importancia de las medidas preventivas.

Alessandri aseguró que no fue electo alcalde “para estar persiguiendo alumnos”. “Yo siempre he avalado el accionar de Carabineros, y me gustaría que hubiese más detenidos porque queremos echar a las manzanas podridas”, sentenció.