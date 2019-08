Senadores de oposición se reunieron con la diputada del Partido Comunista (PC), Camila Vallejo, para respaldar el proyecto de reforma laboral que busca reducir la jornada de trabajo de 45 a 40 horas semanales, tras las críticas recibidas por parte del Gobierno.

"Obviamente si estamos todos en la línea de reducir jornada, de verdad, sin trampas, sin letra chica, y proteger a los trabajadores y sus organizaciones y no debilitarla, la línea más coherente sería el rechazo", comentó la parlamentaria respecto a la idea de discutir el proyecto del Gobierno, que pretende reducir la jornada laboral a 41 horas por medio de la flexibilidad.

El lunes, en un punto de prensa, la vocera de Gobierno Cecilia Pérez, criticó la iniciativa de Vallejo y la tildó de "populista e irresponsable" ya que -a su juicio- "viola la constitución".

Sin embargo, el proyecto de la parlamentaria PC ha recibido un gran respaldo ciudadano que incluso le ha traído buenos réditos políticos, ya que, según la más reciente encuesta Cadem, su aprobación política aumentó 11 puntos, de 31% a 42%.

"Si al Gobierno no le gusta, que no busque artilugios para hacer que esto no avance", dijo la diputada.