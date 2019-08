Los diputados por Renovación Nacional (RN), Sebastián Torrealba y Catalina del Real, denunciaron ante la Fiscalía al senador del Partido Socialista (PS) Carlos Montes, quien aseguró que dineros provenientes del narcotráfico se están entregando a militantes del partido y dirigentes sociales de todas las colectividades.

En concreto, los parlamentarios RN denunciaron a Montes por el delito de omisión de denuncia, tras sus dichos en una entrevista en Radio Futuro en la que dijo: "sé que en varias comunas ya no están entregando las donaciones que hace la gente del tráfico (de drogas) directamente a las organizaciones, sino que cada vez más lo entregan a militantes de distintos partidos. Tengo antecedentes de algunos. No significa que los militantes estén metidos en la droga, si no que empieza, la droga, como hizo en otros países, a construir una relación con algunos dirigentes sociales y dirigentes políticos de base"

En la denuncia, los legisladores pidieron que se cite a declarar al senador para que dé cuenta de los antecedentes que manejan.