El diputado de la UDI, Jaime Bellolio, respondió al embajador chino en Chile Xu Bu, a quien acusó de mentir en una nueva carta en la que el embajador sostuvo que el parlamentario "ha difamado y calumniado gravemente a nuestro país (…) por su ignorancia de la historia, cultura y actualidad social de China".

En entrevista con Emol TV, Bellolio respondió a la carta publicada en el diario El Mercurio. "La carta es completamente inexacta, en otras partes caricaturesca. Es realmente absurdo (...), y a continuación él se dedica a mentir".

"Hoy mismo, la encargada del Gobierno de Beijing en Hong Kong, ha retirado definitivamente la ley de extradición. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Joshua Wong? Porque les ganó (...). ¿Cómo no voy a apoyar a un joven de 22 años, que cree en la democracia, en la libertad, y que defiende de forma pacífica eso?", agregó el parlamentario.

El militante UDI también señaló que "el embajador dice -mintiendo- que yo he puesto en duda la integridad de China. Eso es absolutamente falso. Yo nunca he emitido opinión acerca de la independencia de Taiwán o de Hong Kong. Más aún, le dije exactamente esto mismo en la embajada de China antes de que nosotros viajáramos a Taiwán".

"Lo que sí me voy a meter, es que en Taiwán y Hong Kong haya democracia, y que en China también la haya. Esa es la razón por la cual el embajador de China está enojado, porque simplemente no cree en la democracia, no le gusta la democracia".

Por otra parte, Bellolio destacó el actuar de la Cancillería al señalar que "los parlamentarios chilenos tenemos todo el derecho en libertad de tránsito y libertad de expresión, y que por su puesto como el señor Xu Bu, como está acá, tiene ese derecho (...)".