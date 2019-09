Siguen las secuelas por las 40 horas: foto de intendenta Rubilar con diputadas PC enciende polvorín en la derecha

Las diputadas del Partido Comunista (PC), Karol Cariola y Camila Vallejo, fueron el miércoles hasta la sede de la Intendencia Metropolitana para solicitar la autorización para realizar el "Festival por las 40 horas" a realizarse el próximo 15 de septiembre en Plaza Italia, donde aprovecharon de tomarse una foto con la intendenta metropolitana Karla Rubilar.

La imagen fuertemente viralizada en redes sociales cayó como una bomba en la UDI y RN, donde acusaron “deslealtad” de la jefa del gobierno regional, no solo por mostrarse con las diputadas que han puesto en jaque a la agenda del Gobierno con su proyecto de rebaja laboral.

En Chile Vamos no pasaron por alto la “buena onda” demostrada en la cita. De hecho, fue la diputada Camila Vallejo, quien compartió la imagen con el mensaje “agradecida de la buena disposición de la Intendenta @KarlaEnAccion para q realicemos el Festival Familiar por las #40Horas Comprometimos el cumplimiento de todos los requisitos para tener un domingo lleno de música”.

Es más, Vallejo catalogó la reunión como “muy positiva” y no dejó pasar la oportunidad para lanzar otro dato: “le recordamos y ella lo tiene claro, que cuando era parlamentaria estaba a favor de la admisibilidad del proyecto de las 40 horas”, recordó la parlamentaria comunista.

La acusaron con La Moneda

En la UDI –e incluso en RN- salieron a responder con todo. Incluso, según el diputado gremialista Patricio Melero, integrante de la Comisión de Trabajo, dijo que “hemos representado al Gobierno la gravedad de lo ocurrido”, mientras su colega RN Francisco Eguiguren acusó que ella genera una publicidad innecesaria a las diputadas PC, y molesta que cuando por un populismo se sale en una foto haciendo un daño enorme”. “Me contacté con la ministra Cecilia Pérez, con el ministro del Interior Andrés Chadwick y le envié un mensaje al propio Presidente”, añadió el diputado.

Melero instó a la intendenta Rubilar a “explicar cuál es su verdadera posición" frente a esta reforma” y señaló que “es una señal política desconcertante que después de los ataques del PC al ministro del Trabajo y el Gobierno, la intendenta no dimensione el efecto negativo que produce”.

Por su parte, la senadora gremialista, Ena von Baer, dijo que “es inaceptable que la representante del Presidente Piñera se saque fotos con las impulsoras de las 40 horas, mientras su jefe declaró su rechazo al proyecto”.

El factor electoral

En el gremialismo también hay molestia por el hecho de que Rubilar es una fuerte carta para ser candidata a gobernadora regional en las próximas elecciones, justamente por la Región Metropolitana, una de las plazas más apetecidas de la competencia, donde la UDI también quiere instalar a uno de los suyos.

De hecho, una de las cartas de la UDI es el actual alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien si bien dejó la militancia gremialista, es considerado parte del partido. "Hace tiempo que sabemos que Santiago necesita un gobierno más grande, con un alcalde mayor… y a mí me encantaría dirigir la región completa", confesó recientemente el edil floridano.

Por eso, la senadora Von Baer acusó que el “interés electoral” de Rubilar es más fuerte que su lealtad al Presidente”.

Los descargos de Rubilar y Vallejo

En declaraciones a La Segunda, la intendenta salió al paso de la polémica. Explicó que recibió a las parlamentarias comunistas como parte de sus actividades como intendenta, y planteó que “he probado mi lealtad con el Gobierno del Presidente Piñera e innumerables oportunidades”.

Reconoció que votó a favor de la admisibilidad del proyecto de las 40 horas cuando era parlamentaria, porque eso no significaba gasto fiscal, por lo que era otro contexto, explicó. De hecho, ahora se cuadró con el proyecto del Gobierno: “Siempre me saco una foto protocolar después de cada reunión. No imaginé que se iba a utilizar para tratar de transmitir que apoyo el proyecto de las diputadas PC, cuando sin duda apoyo el proyecto del Presidente”, añadió.

Pese al ataque recibido, en las mismas filas del oficialismo, salieron voces en respaldo de la intendenta. Así lo planteó la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien señaló que “no puedo creer que alguien dude de la lealtad de @KarlaEnAccion para con el presidente @sebastianpinera . Lo planteado por parlamentarios de nuestro sector en La Segunda, no tiene justificación, menos con quien ha sido siempre leal y una enorme trabajadora de nuestro Gobierno”.

También acudió en apoyo a la jefa de gobierno regional el senador RN Manuel José Ossandón. “Mi más absoluto respaldo para la intendenta @KarlaEnAccion Aprovechamiento político para desestabilizar su futuro como líder regional. Que reciba a dos diputadas de oposición @camila_vallejo @KarolCariola en el ejercicio de su trabajo, no puede ser sinónimo de controversia”.

En tanto, la diputada Camila Vallejo también cuestionó en Twitter la arremetida contra Rubilar: “Lamentamos el aprovechamiento político de quienes desde el oficialismo buscan golpear a la Intendenta por hacer su trabajo. Ella es la que da los permisos y vela porque se cumplan los requisitos técnicos de un evento de tal magnitud”.