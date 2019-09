Piñera omite cualquier alusión al Golpe y se enfoca en elogiar la transición a un día del “11”

La Moneda optó por no realizar ninguna actividad de conmemoración especial por los 46 años del Golpe de Estado, pero en cambio las últimas actividades del Presidente Sebastián Piñera han estado enfocadas en desplegar todo un discurso orientado a destacar otra época histórica: la transición post dictadura.

De hecho, esta jornada, en la promulgación de la Ley de Financiamiento de las Fuerzas Armadas que reemplaza a la derogada Ley Reservada del Cobre, el Mandatario hizo un férreo elogio a la transición y a la política de los acuerdos implementada en esa etapa, que bautizó como “probablemente las mejores tres décadas en el desarrollo de nuestro país".

El argumento de Piñera fue que el cambio de la normativa en materia de platas para las ramas castrenses surge del consenso –una clave de la transición- de distintos sectores de entender la Defensa Nacional como una política de Estado. “Esta ley es el mejor ejemplo que el camino del diálogo, de los acuerdos, de la buena voluntad, de la colaboración es el camino que Chile necesita”, dijo el Mandatario.

Ayer lunes, Piñera tuvo una intervención similar, en donde apeló a la figura de Patricio Aylwin, el exmandatario DC referente de la transición, al participar de la ceremonia “Fraternitas Republicana”, evento organizado por la Gran Logia de Chile y la Gran Logia Femenina de Chile, para conmemorar la independencia de Chile.

En su discurso, Piñera dijo que “respetando nuestras legítimas diferencias, nunca perdamos de vista que somos parte de una misma Patria, que compartimos un mismo pasado, que compartimos un mismo futuro y, por tanto, tenemos que unir fuerzas, cada uno aportando desde sus propias posiciones y principios, para que a Chile le vaya bien”.

Los énfasis del Mandatario–en donde no ha hecho alusión al Golpe de 1973- coinciden con la notificación desde La Moneda de que no hay “ningún acto en particular" programado para conmemorar los 46 años del quiebre institucional. "(No habrá) ninguna ceremonia particular, pero sin duda es un día para reflexionar”, sostuvo ayer la ministra Cecilia Pérez.

El año pasado -para la celebración de los 45 años del golpe- el Gobierno determinó llevar a cabo un acto ecuménico al que solo se invitó al gabinete y funcionarios de La Moneda. En aquella ocasión, ningún ex Presidente de la República ni tampoco parlamentarios o representantes de partidos políticos recibieron invitación, en una ceremonia marcada por la polémica por el tono “contextualizador” empleado por el Mandatario en materia de DDHH.

Nueva ley de financiamiento de las Fuerzas Armadas

Esta mañana, el Presidente destacó como un “paso adelante, adicional, hacia la normalización entre las relaciones entre la Sociedad Civil y nuestras Fuerzas Armadas” la promulgación de la Ley de Financiamiento de las Fuerzas Armadas que reemplaza a la derogada Ley Reservada del Cobre.

La ceremonia contó con la participación del ministro de Defensa Alberto Espina y el exministro de Defensa, el actual senador RN Andrés Allamand, dos políticos identificados como rostros de la transición. Pero además fueron invitados otros exsecretarios de Estado como Jaime Ravinet y José Goñi.

En su intervención, Piñera ahondó en su elogio a la transición destacando que “cuando asumimos nuestros deberes y nuestras misiones con un sentido de país, con un sentido de Estado, buscamos el diálogo fecundo y buscamos con buena voluntad los acuerdos, el país logra avanzar a pie firme”.

Igualmente, el Presidente recordó el plebiscito del 30 de julio de 1989, con las 54 reformas a la Constitución concordadas entre la oposición y la dictadura. "Quiero recordar que a 30 años del plebiscito del año 89 que acabamos de conmemorar, podemos tener la alegría y la satisfacción de asegurar que Chile estuvo a la altura del desafío y que fuimos capaces de hacer una transición que es considerada ejemplar, no solamente en nuestro propio país, sino que en el mundo entero, porque recuperamos nuestra democracia, nuestras libertades, el respeto a los DD.HH., una mejor y más sana convivencia y amistad cívica entre los chilenos”.

"Solo para recordar que durante esas tres décadas logramos multiplicar casi por ocho nuestro ingreso per cápita, más de 7,4 millones de chilenos lograron superar la condición de pobreza, emergió una clase media empoderada, que con su propio mérito y esfuerzo hizo un gran salto adelante en materia de progreso y bienestar", enfatizó.

Además, el gobernante aseveró que en ese periodo "nos integramos al mundo y de estar en la medianía de la tabla en América Latina, pasamos a encabezar nuestro continente en materia de desarrollo económico y desarrollo humano (…) Todos esos son grandes logros", indicó.

Finalmente, destacó que este nuevo mecanismo de financiamiento para las Capacidades Estratégicas de la Defensa Nacional que hará “más transparente el financiamiento de las Fuerzas Armadas” , pero advirtió que se tendrán que sumar en el futuro otras leyes, como “la ley que regula la carrera militar, la nueva ley de inteligencia, la ley que modernizará la justicia militar, y otras de tal modo que completará esta modernización institucional”.