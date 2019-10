"Me resulta indignante la caradura del ministro": Las críticas a Hernán Larraín en la comisión de DDHH de la Cámara

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, fue invitado a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para referirse a las políticas de reparación pendientes a las víctimas de violaciones de derechos humanos.

En la instancia, Larraín fue cuestionado por aparentemente incumplir compromisos que habría adoptado en dicha materia.

Una de las críticas fue la diputada Pamela Jiles, quien dijo que "me resulta indignante la caradura del ministro Larraín en relación a estos temas", en referencia a que el Ejecutivo no reingresara el proyecto de reparación a las víctimas.

"El ministro se comprometió públicamente a reponer ese proyecto, que había sido democráticamente aprobado por esta comisión y que el gobierno levantó sin explicación. Me parece indignante y me parece que hay que tener mucha cara dura y mucha inhumanidad y presentarse aquí y decir que la comisión de calificación permanente no va a existir", dijo Jiles.

Sin embargo, las acusaciones fueron desmentidas por el secretario de Estado. "Tengo mi conciencia tranquila. Ayer y hoy, de lo que hago y puedo hacer (…). Jamás plantee que ese era un proyecto que se iba a reponer o que yo iba a reponer".

"No entiendo las reacciones que llegan a posiciones un poco difíciles de entender. Yo solo quiero decir que nuestro ministerio en cuanto tiene compromiso en materia de DD.HH. va a seguir haciendo todo lo posible para seguir fortaleciendo y haciendo respetar la situación que afectó a miles de personas que fueron víctimas del período 73-90. A seguir jugando todo lo que yo pueda para que haya verdad, reparación, justicia y memoria", agregó.

Comisión calificadora permanente

El ministro Larraín también fue cuestionado por las modificaciones que hizo el gobierno al plan de Derechos Humanos y al hecho de que no se vaya a implementar la comisión calificadora permanente que se estableció durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Al respecto, la diputada Carmen Hertz (PC) sostuvo que "explicaciones no dieron ninguna, solamente señalaron que no había disposición ni posibilidad de establecer una comisión permanente de calificación, como tampoco había disposición para reponer el aporte reparatorio a los sobrevivientes de prisión política y tortura".