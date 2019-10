Gobierno de Piñera se supera a sí mismo: cifras de delincuencia 2019 superan las del año pasado

La gran promesa del primer Gobierno de Sebastián Piñera era terminar la “fiesta a los delincuentes”. Para su segunda administración, si bien el compromiso no fue tan rimbombante, la seguridad ciudadana estuvo siempre en la primera línea de su programa. Sin embargo, los resultados del estudio 2019 de la Fundación Paz Ciudadana representan todo un balde de agua fría para la estrategia piñerista.

Esto, porque el Índice Nacional de la entidad reveló que la victimización de hogares en el país sufrió una fuerte alza hasta un 40,6% -correspondiente a los hogares que ha sido víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses- subiendo desde un 36,4% registrado el 2018 y aumentando en todos los niveles socioeconómicos.

Asimismo, el porcentaje de "temor alto" en familias casi se duplicó, llegando a un 19,6% de la muestra, siendo casi el doble del 10,4% del año pasado. Esta alza se produjo tanto en Santiago como en regiones.

El estudio también mostró una fuerte baja en las denuncias, pasando de un 61,3% a un 49,4%. "Esto se relaciona con una baja calificación del servicio prestado por las instituciones que reciben la denuncia, particularmente Carabineros de Chile, cuya actuación fue catalogada como 'insatisfactoria' por el 53,5% de los encuestados, lo que representa un alza de 10,4 puntos porcentuales en comparación con 2018", sostuvo el estudio.

De hecho, el Indice de Paz Ciudadana arrojó una baja preocupante respecto a la aprobación de Carabineros. La institución alcanzó un 4,1, su peor nota desde junio de 2011.

En tanto, la evaluación alcanzada por el Gobierno también disminuyó de manera significativa, pasando de un 3,9 a un 3,3.

“La estrategia de seguridad del Gobierno fracasó”

A juicio de Eduardo Vergara, director ejecutivo de la Fundación Chile 21, en resumen los datos del informe de Paz Ciudanana revelan que “la estrategia de seguridad del Gobierno fracasó. Subió la victimización, los delitos violentos y el miedo".

El ex director de Seguridad Pública de Gobierno de Michelle Bachelet echó mano a estos resultados para “llamar a que el Gobierno termine de una vez por todas con las medidas de populismo de mano dura y efectismo que no están dando resultados y que incluso están aumentando la violencia y el miedo”.

Vergara además recordó que “los mismos datos del Ministerio Público muestran que durante el primer semestre de 2019 los delitos aumentaron en 9,1% en comparación a igual periodo 2018. Comparativamente, durante el primer año del gobierno anterior los delitos mostraban una reducción de -1,2% y los principales delitos de mayor connotación disminuían o estaban controlados. Hoy estamos peor que ayer”.

“Los indicadores son desastrosos”

Para el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Felipe Harboe (PPD), los indicadores son simplemente “desastrosos, estamos en presencia de uno de los peores indicadores de delincuencia de los últimos 10 años, la gente vive hoy con más miedo que ayer”.

Al respecto, el también presidente de la Comisión de Constitución del Senado “El Gobierno perdió el foco, con medidas efectistas, operativos para la televisión, cuñas y parafernalia inútil. Hemos sido colaborativos, pero no es suficiente. Chile no merece programas que, al final, no sirven para frenar a los delincuentes. Hago un llamado al Gobierno a actuar con decisión frente al narcotráfico y el crimen organizado, dejando de lado las frases para la tv. El narcotráfico se está tomando las poblaciones y los delincuentes se toman espacios públicos y privados. Es hora de actuar”, señaló.

Control preventivo de identidad a menores de edad

Por su parte, el senador PPD Ricardo Lagos Weber ligó los resultados de este estudio con la votación de la ley de control preventivo a menores de edad que se debate en la sala de la Cámara de Diputados. “Aumentan delitos, sube el temor, bajan las denuncias y cae confianza en instituciones policiales y de justicia... algo malo hay en la política de seguridad pública del gobierno... y no depende de aumentar el control preventivo a menores de edad”, indicó el legislador.

Vergara también apeló a los diputados y diputadas a rechazar no aprueben el control preventivo de identidad a menores de edad. “Eso es retroceder 30 años en protección de la infancia. Es aprobar una medida meramente populista, sin evidencia alguna a su favor y que ha demostrado generar mayor violencia y aumentar la desconfianza hacia nuestras policías”, indicó.