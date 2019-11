Presidente del PPD asegura que el Gobierno estaría dispuesto a un plebiscito para una nueva Constitución

El presidente del Partido por la Democracia (PPD), Heraldo Muñoz, dijo que recibió una llamada del ministro del Interior, Gonzalo Blumel, en la que le planteó la posibilidad de un plebiscito para redactar una nueva Constitución.

"Recibí ayer una llamada del ministro Blumel que fue alentadora, pues por primera vez escuché del Gobierno la posibilidad de abrirse a las reformas y sobre todo a la posibilidad de un plebiscito para una nueva constitución", aseguró Muñoz en el matinal Bienvenidos de Canal 13.

En esa línea, el ex ministro de Relaciones Exteriores aseguró que "una nueva Constitución no va a resolver todos los problemas, pero es un marco de convivencia necesario. Hoy, por ejemplo, no esta consagrado en la actual Constitución el derecho a la Vivienda".

"Debe haber plebiscito para definir si la ciudadanía quiere nueva constitución. Luego, resolverse si es por una Asamblea Constituyente u otra modalidad, pero no puede quedarse la discusión solo en el mecanismo", agregó.