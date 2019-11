Van Rysselberghe por nueva Constitución: "Tenemos que tener cuidado con las expectativas que creamos"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, se refirió este lunes al anuncio que hizo el domingo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, respecto a un congreso constituyente que busca modificar la Constitución.

En Radio Pauta, la timonel UDI sostuvo que "yo creo que la mayoría de la gente cree que modificando la Constitución no se van a arreglar los problemas. Tenemos que tener cuidado con las expectativas que creamos. Pedirle a la oposición que ayude en esto".

"La gracia que tiene la Constitución es que tiene que ser un paraguas. Queremos tener nuevas reglas del juego, ¿para qué? Lo importante sería para qué y por qué", agregó van Rysselberghe.

Respecto al mecanismo que se debe utilizar, la senadora recordó que todavía existe el proyecto de Michelle Bachelet, y que éste "no fue hace tanto tiempo, no es algo que esté obsoleto".

"La Constitución genera grandes líneas de trabajo. Nosotros tenemos un montón de cabildos y cosas que se están dando. No basta decir ‘nosotros queremos cambiar la Constitución por esta vía'", dijo.

La timonel gremialista también se refirió a las protestas que ya acumulan más de 3 semanas. "Lo que detonó en la calle fueron nuevas pensiones, fue una demanda social, real, que me parece absolutamente legítima. Hoy ¿quiénes están sosteniendo una nueva Constitución?, los grupos violentistas que están en la calle y que yo creo que son de extrema izquierda".

"Yo creo que hoy lo que la gente realmente quiere es que haya paz social. Nosotros no queremos ser un estorbo para que haya paz social. Está bien, adoptemos ese camino, pero no lo usemos como excusa para no avanzar en los otros temas", finalizó.