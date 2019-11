Presidente de la Cámara tras ser increpado por suspender la sesión: "No voy a renunciar"

El presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores (DC), aseguró que "no va a renunciar", ésto luego que los parlamentarios independientes René Saffirio y René Alinco lo encararan por suspender la sesión de la sala de este martes por motivos de seguridad, por lo cual le pidieron que diera un paso al costado.

Saffirio encaró a Flores en la sede del Congreso luego que éste último decidiera suspender la sesión. "Yo no estoy disponible para que un presidente de la Cámara, por el cual yo he votado, tome decisiones unilaterales".

El parlamentario agregó: "Usted tiene que renunciar, porque no me representa a mí ni a la mayoría de los diputados de la sala, porque el daño que está causando, cerrando el Congreso en plena crisis es irreparable, y ese daño lo ha causado usted".

Ante esto, el presidente de la Cámara señaló que "no lo voy a comentar. Encerrar a un parlamentario, impedirme el paso, acusarme que estoy mintiendo que no es así, porque he dicho que la mesa la componen 3 personas, no me quiero detener en eso. No voy a renunciar, podré equivocarme, pero lo hice pensando en los funcionarios, no se atrasa en un segundo la discusión de la Comisión Mixta".

"La Cámara no sesionó para darle facilidades a funcionarios de a pie. La tabla de hoy es alternativa. Debíamos haber comenzado a discutir la Ley de Presupuesto el día lunes producto que los acuerdos políticos a los que está llegando el Senado con el gobierno se prolongaron el día lunes, y el día de ayer siguieron de corrido y terminaron a las 5 a.m. el día de hoy", agregó Flores.

Iván Flores también señaló que el vicepresidente de la Cámara, Pepe Auth, estuvo de acuerdo en suspender la sesión. "El informe de la comisión mixta (Ley de Presupuesto) se está preparando en este momento., No alcanzábamos a sesionar hoy y problablemente mañana tampoco se podía ver porque el informe es muy extenso y muy complejo".

"En días difíciles hay que tomar decisiones difíciles. Algunos las entienden, otros no las entienden, algunos las entienden y otros se desdicen. De todo hay en la Viña del Señor", finalizó Flores.