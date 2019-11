Vocera de Gobierno rechazó idea de terminar el Campeonato Nacional: "Si no logramos retomar el fútbol, claro que es un fracaso

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, se mostró contraria a la idea de terminar anticipadamente el Campeonato Nacional de fútbol, el que pese a varios intentos de reanudarlo, no ha sido posible debido al estallido social que vive el país.

La vocera consideró que sería un "fracaso" si no se logra retomar el fútbol.

"Yo voy a ser bien honesta y quizás esto no va a sonar muy bien, pero si no logramos retomar el fútbol, claro que es un fracaso. Pero es cierto. Cómo no vamos a poder retomar el fútbol, cómo vamos a tener a un grupo pequeño secuestrando al fútbol, amenazando a futbolistas", dijo en T13 Radio.

Por otra parte, la secretaria de Estado consideró "extremadamente grave" que haya jugadores amenazados.

"Creo que la explicación del Sifup, por lo que también escuché de Aníbal Mosa, es que tenemos jugadores amenazados. Me parece extremadamente grave. Tenemos que ver esas denuncias, tenemos que ser capaces de protegerlos", dijo.

Rubilar agregó que "cómo no vamos a ser capaces entre todos de poder retomar un espectáculo que si bien tiene un valor en sí mismo, ahí hay mucha gente que vive del fútbol, gente normal. También es cierto que estamos hablando de la imposibilidad de poder mantener un espectáculo que también trae alegría a las familias, que vuelve permitir un poco de cotidianidad".

"Me encantaría que pudiéramos intentar una vez más retomar el fútbol. Porque imagínese todo lo que va a pasar, cómo vamos a definir los ocho clubes para campeonatos internacionales, cómo nos ven de afuera para las eliminatorias del próximo Mundial. Para todos los que sabemos de fútbol y nos gusta el fútbol es una derrota gigantesca", finalizó.