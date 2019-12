Desbordes acusa a Felipe Kast de ser uno "de los que se paralizó en esta crisis y no entendía lo que pasaba"

El presidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, reaccionó con molestia a las declaraciones del senador de Evópoli, Felipe Kast, quien señaló que a su partido le ha "tocado jugar un rol menos mediático y de mayor responsabilidad por la complicidad que sentimos con nuestros ministros y con el gobierno".

Kast complementó diciendo que "nuestro rol como partido ha sido darle sustento al gobierno y viabilizar que esos acuerdos puedan llegar a puerto. Le agradezco a todos los parlamentarios de Evópoli; ninguno de ellos ha estado preocupado de los medios de comunicación, de sacar algún rédito político; tampoco los ministros, sino que han estado 100% abocados a colaborar para que nuestro país salga adelante. Eso habla de un partido que, en los momentos más complejos, ha estado a la altura y no mirando la calculadora electoral, sino mirando la responsabilidad que tiene sobre sus hombros".

Ante estos dichos, el también diputado no ocultó su molestia y, en entrevista con Vía X, sostuvo que "él (Felipe Kast) dice este fin de semana en una entrevista, y le preguntan por lo que yo he hecho, y por lo que ha hecho Renovación, y él dice, de manera oblicua,… porque siempre son los ataques medio… yo estaba acostumbrado a que si pego un charchazo lo pego de frente, pero bueno. Mire es que Evópoli ha tenido la carga de ser partido de gobierno y hemos sido leales y no hay que dejar al gobierno solo en este minuto. Claro, la lealtad para nosotros es decirle las cosas al gobierno. Es un Presidente al que apoyo mucho y ha hecho grandes esfuerzos por salida de la crisis. Eso es ser leal".

Desbordes apuntó nuevamente a Kast señalando que "me encantaría que diga lo que dijo los primeros días de la crisis, que sea… que diga la firme, que cada uno se haga responsable de qué consejos le dio al Presidente de la República (…) Por último diga mire, yo no estaba de acuerdo en tocar la reforma tributaria, yo quería mantener la integración de las grandes empresas, yo dije en reuniones no toquemos la reforma previsional todavía, esperemos unas seis semanas. Que digan eso".

El timonel RN también acusó al senador Evópoli de ser uno "de los que se paralizó en esta crisis y no entendía lo que pasaba. Yo entiendo que tengan una posición política o en lo económico que sean muy cercanos a lo que plantea Libertad y Desarrollo, está bien, es legítimo".

"Me encantaría que desclasifiquemos lo que cada uno decía en las reuniones del 19 de octubre y quizás en las de septiembre. Para que no digamos mira la verdad es que en septiembre esta persona legítimamente no tenía por qué saber, no convive con gente que tiene problemas de pensión, no convive con gente que tiene problemas en su plan de salud, no convive con gente que está en Fonasa, o que va al Compin y lo pasa mal. Está bien, perfecto, pero del 19 de octubre para adelante en las reuniones me encantaría que desclasifiquemos lo que se habló, lo que cada uno propuso, porque en RN al menos hemos venido diciendo lo mismo desde el día uno", agregó Desbordes.

Por otra parte, el diputado RN también criticó al sector de Kast ya que -a su juicio- "no han podido distinguir, separar, los dos millones de personas pacíficas que marcharon por todo Chile de los tres mil, cuatro mil violentos. No lo han podido separar, no han sido capaces de distinguir una cosa de la otra".