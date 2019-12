Blumel tras aprobación de la acusación contra Chadwick: "En privado muchos reconocían que no había fundamentos"

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, aseguró que algunos parlamentarios que votaron a favor de la acusación constitucional contra Andrés Chadwick, le comentaron en privado que el libelo "no tenía fundamentos".

Tras la aprobación del recurso jurídico en el Senado -que inhabilita a Chadwick para ejercer cargos públicos por 5 años- Blumel tomó la palabra y dijo que era "una noche triste para la democracia".

"Se acaba de cometer una injusticia aprobando una acusación constitucional que no tiene mérito y no tiene fundamento. Durante toda la tramitación no se logró demostrar ninguna de las imputaciones, pero lamentablemente se ha cometida una injusticia, y de una injusticia nunca puede surgir un acto justo", señaló el ministro del Interior.

Después, el secretario de Estado aseguró que "en privado muchos reconocían que no había fundamentos o que no se constituían las causales; lamentablemente en público las decisiones que se toman no siempre coinciden con las convicciones que se manifiestan en privado".

El secretario de Estado también sostuvo que la aprobación de la acusación "no contribuye, no hace justicia y no permite avanzar en la recuperación de un clima de entendimiento y amistad cívica", fustigó Blumel, apuntando que espera que "este tipo de acciones permitan reflexionar sobre el daño que se le causa a la democracia cuando los instrumentos constitucionales no se usan de buena manera".

Por otra parte, la autoridad criticó que "se ha aprobado una acusación contra un ministro del Interior que, paradojalmente, es quien más había hecho para impulsar una modernización y reformar profundas a Carabineros".

"Precisamente (Chadwick) venía impulsando los cambios necesarios para modernizar las instituciones de la seguridad y el orden público, y le tocó enfrentar uno de los momentos más difíciles de los últimos 30 años, y siempre lo hizo con estricto apego a sus obligaciones constitucionales y legales. Siempre como ministro del Interior procuró por el resguardo del orden público con pleno y total respeto por los DDHH", señaló.