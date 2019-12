Amplia participación en la consulta ciudadana: municipalidades estiman que ya han votado más de 850 mil personas

Más de 200 comunas llevan a cabo este domingo el último día de la histórica consulta ciudadana que busca recabar la opinión de los vecinos sobre el proceso constituyente y las prioridades sociales a las que las autoridades deberían hacer frente.

La consulta la organiza cada comuna de manera individual con base en su ordenanza municipal, con la particularidad de que se realiza en todas al mismo tiempo de manera simultánea, entre las 9.00 y las 18.00 hora local, bajo la coordinación de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), presidida por el alcalde de Puente Alto Germán Codina.

Entregando un primer balance, el edil comentó a Emol que "ya se constituyeron el 100% de las mesas en todo el país, además en la votación en línea hemos visto una amplia participación, ya han votado más de 850 mil personas y hay varias comunas donde la votación presencial tiene en estos momentos mucha gente. Va a ser una fiesta de la democracia".

"Estamos muy contentos, hemos querido generar un amplio espacio de participación, solo falta voluntad para participar, porque hemos puesto todos los medios a disposición para que las personas voten", añadió.

Codina valoró además que la consulta "demuestra que el camino que trazamos desde los municipios, de cordura, participación dentro del marco institucional, es lo que la gente aprecia"

En ese sentido, afirmó que "las consultas ciudadanas llegaron para quedarse, pero lo hay que hay que comenzar a hacer es mejorarlas. Como por ejemplo, el Servel no nos dio un padrón actualizado resguardándose en que la ley no le permitía hacerlo, el Registro Civil también no nos dio la información; es contradictorio si queremos tener una democracia sana y robusta".

Codina finalizó con un llamado al Congreso a modificar la ley, "para que estos procesos sean más fácil llevar adelante".