Iván Flores desafía la censura de Chile Vamos: “No desalojé la sala por respeto a las autoridades ancestrales”

Los jefes de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Evópoli y Renovación Nacional (RN), presentaron una censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado DC Iván Flores, acusándola de no garantizar la seguridad de los parlamentarios.

El recurso fue presentado tras los hechos ocurridos ayer en el hemiciclo durante la votación de la reforma para el proceso constituyente, donde se registraron protestas en las tribunas y hubo una irrupción a la sala de un grupo de mujeres con gritos de “no hay democracia sin paridad”.

La censura presentada por Chile Vamos será votada en la siguiente sesión ordinaria, programada para el lunes 30 de diciembre, sin embargo el presidente de la Cámara, Iván Flores, defendió su decisión de no .desalojar

"Frente a críticas de algunos diputados oficialistas aclaro que decidí no desalojar la sala por respeto a las autoridades ancestrales presentes en tribunas y para evitar clima de crispación mayor (…) Habría significado generar un problema mayor en la propia Sala y habría significado probablemente una respuesta en las regiones donde los pueblos originarios están presentes. Mi sentido común a mí me decía que no había que desalojar y que había que intentar por todos los medios mantener tranquilas las aguas", agregó.

Según la representante gremialista, María José Hoffmann, “nos parece que no se han tomado las decisiones correctas para resguardar los desalojos cuando hemos visto la violencia, las interrupciones en la Sala las agresiones a nuestros propios funcionarios del Congreso, creemos que la mesa le ha faltado la fuerza para hacer respetar la democracia y no se agredan parlamentarios. No es posible que estemos encerrados en la Sala por aquellas personas que están alrededor y no nos garantizan la seguridad física”.

Por su parte, el diputado Sebastián Álvarez (Evópoli) indicó que “esta situación no solo obedece al hecho puntual del día de ayer, sino que ha habido aquí una situación constante de no respetar el reglamento y no hacer valer la Constitución en el respeto de todos los parlamentarios y la ciudadanía”.

Proyecto antidisturbios

En tanto, los diputados de Renovación Nacional, Karin Luck y Sebastián Torrealba, anunciaron un proyecto para modificar el reglamento interno de la Cámara de Diputados para que los parlamentarios que inviten personas que generen disturbios “tengan que ser castigados” por medio del aumento de multas que están establecidos ya en el reglamento y que van de 2 a 10 UF.

“Lo que vimos ayer fue francamente inaceptable, son de una profunda gravedad. Cuando parlamentarios se sienten con el derecho de colar personas al Congreso, cuando hay personas que se sienten con el derecho de atacar parlamentarios dentro del Congreso, eso es simplemente inaceptable. Ayer las barricadas se traspasaron desde la calle al Congreso, y eso simplemente no lo vamos a aceptar”, dijo Torrealba.