Hugo Gutiérrez defiende su polémico tuit con los dibujos infantiles contra Piñera: “Ellos tienen una visión de la realidad desde chiquititos”

La polémica del viernes sin duda es la protagonizada por el diputado comunista, Hugo Gutiérrez, quien sacudió las redes sociales tras compartir en Twitter unos dibujos infantiles en donde aparece disparándole al Presidente Sebastián Piñera.

El parlamentario fue cuestionado por ministros, parlamentarios del oficialismo y la oposición, e incluso por la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien anunció que recurrirá a los tribunales de familia para que "se determinen hechos" y pedirá más antecedentes para "poder ver la situación de esos niños".

Pero lejos de dar marcha atrás, el abogado defendió la publicación y salió al paso de lo señalado por la ministra vocera, Karla Rubilar, quien lo acusó de "incentivar el odio".

"No estoy incitando a nada. Es lo que dice la gente. Si ella (Rubilar) se fuera a dar una vuelta por la Plaza de la Dignidad se daría cuenta de que lo expresado no es ni más ni menos de lo que dicen miles", afirmó el parlamentario a La Segunda.

En esta línea, el diputado PC sostuvo que en este debate hay "un doble estándar patético". "El otro día mostré una foto de mi hija y me llené de insultos, garabatos y amenazas de muerte. Y ahora aparece un niño dibujando y sí llama la atención", indicó.

Gutiérrez explicó que “son dibujos que realizaron los niños, muchos hijos o nietos de militantes sociales y ex presos políticos en Pisagua. Ellos tienen una visión de la realidad desde chiquititos. Me limité a sacar unas fotos de los cuadros que pegaron en las paredes, yo no los motivé”.

En ese contexto, explicó la imagen señalando que "los niños tienen una mentalidad concreta y no es que quieren que Piñera se muera, pueden estar expresando que Piñera se vaya del poder".