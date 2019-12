La dura respuesta de Carmen Hertz a Javiera Parada en Twitter: "No me des clases de DDHH por favor, algo de pudor"

Un round tuitero fue el que protagonizaron la ex militante de Revolución Democrática (RD), Javiera Parada, con la diputada del Partido Comunista (PC) Carmen Hertz, respecto a unas declaraciones que hizo el abogado Francisco Cox sobre los derechos humanos.

Parada compartió en su cuenta de Twitter una entrevista del diario La Tercera a Cox, quien fue nombrado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para integrar una misión que deberá establecer si hay “ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes” en Venezuela.

"Vale la pena leer a @fcoxvial, abogado experto en derechos humanos. Explica cuáles son los objetivos de la misión de @UNHumanRights en Venezuela y analiza la situación de derechos humanos hoy en Chile", comentó la ex candidata a la presidencia de RD.

El comentario encontró la respuesta de Hertz, quien respondió "me da cero confianza", refiriéndose Cox. Ante ello, Parada tuiteó que "lo importante es que organismos internacionales como la CIDH y UN Human Rights y la Corte Penal Internacional si confían en él. Así que recomiendo escucharlo, aunque no siempre diga lo que queremos oír. Su trayectoria y compromiso con los DD.HH. lo avalan".

Luego, la diputada comunista respondió nuevamente señalando que Cox "defendió a Jovino Novoa en caso Penta y a personeros de gobierno en acusaciones constitucionales, Sólo ha sido abogado de Karen Atala en lo que a nuestro país se refiere, jamás lo escuché en defensas de víctimas del exterminio dictatorial chileno".

El round continuó, y Parada señaló que "los derechos humanos se defienden en todos lados, Carmen, de ahí su universalidad. Sería bueno que de repente escucharas a gente con opiniones diversas, en vez de descalificarlos simplemente porque no te gusta lo que opinan", a lo que Hertz respondió: "No me des clases de DDHH por favor, algo de pudor".