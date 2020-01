Militantes PS en picada contra Marcelo Díaz por renunciar al partido: "No deja de sorprender la cero autocrítica"

Una ola de críticas se desató en contra del diputado Marcelo Díaz por su decisión de renunciar al Partido Socialista (PS). El parlamentario anunció su dimisión acusando a la colectividad de haberse transformado "en un partido conservador, sin posiciones claras, sin liderazgo, sin relevancia".

Sobre este asunto habló el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, quien dijo a Emol que no cree que "sea conducente establecer una polémica de esa naturaleza porque yo no comparto las apreciaciones que él ha señalado, pero como creo que hoy es tiempo de la unidad y en la lógica constructiva que siempre ha sido mi característica, prefiero no entrar en esa polémica".

El senador apuntó que "como Partido Socialista aprobamos de manera unánime un voto que establece la necesidad de la unidad amplia del conjunto de actores progresistas, sin exclusiones de ninguna naturaleza y por cierto incorporando a los actores emergentes de la política nacional y hemos actuado en consecuencia".

Además, el timonel PS sostuvo que "nunca es una buena noticia cuando un militante renuncia a un partido político (...) más aún cuando lo que hoy se requiere es unidad y no dispersión de quienes compartimos la necesidad de transformaciones profundas para construir un Chile más justo y democrático".

"hoy es tiempo de unidad al servicio de las demandas de las ciudadanas y ciudadanos, ese es el desafío de los socialistas y de todos los progresistas", agregó Elizalde.

Allende: "No deja de sorprender la cero autocrítica"

Al respecto, la senadora y vicepresidenta del PS, Isabel Allende, criticó la decisión argumentando que "no es el momento para estar formando nuevas fuerzas, sino para trabajar juntos por un desafío mayor que se llama ganar el plebiscito para poder tener en Chile una nueva Constitución nacida en una democracia".

"Más allá de eso, no deja de sorprender no sólo la cero autocrítica de alguien que fue ministro, embajador, sino que francamente es inentendible", agregó Allende.

La parlamentaria también recalcó que "nosotros, después de las elecciones, esperamos cuatro meses y ellos decidieron no integrarse a la mesa, entonces, es difícil hablar de inclusión, así que cada uno sabrá qué camino o dónde se queda. Yo creo que es el momento más inoportuno, pero él sabrá lo que hace y asumirá su responsabilidad".

Diputado Castro: "Es una decisión que nos preocupa"

Al respecto también se manifestó el diputado Juan Luis Castro, quien dijo "esta decisión tomada por Marcelo Díaz es una decisión que, evidentemente, a todos nos preocupa en cuanto al escenario que vive la izquierda chilena respecto a sus referentes, sus idearios, y la urgente necesidad de aglutinarse".

Finalmente, la diputada Maya Fernández expresó que Díaz "venía ya con críticas internas hace tiempo respecto a la conducción del partido, no sólo de ahora. Por tanto, uno no hace más que respetar la decisión del diputado Marcelo Díaz".

La parlamentaria recalcó que "el objetivo mayor, en este momento, es cómo las fuerzas de izquierda nos ponemos de acuerdo con unidad para la campaña del Plebiscito, que creo que es lo que nos tiene que unir más que dividir".