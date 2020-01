La presión de La Moneda: 7 diputados de Chile Vamos se dan vuelta la chaqueta y anuncian rechazo a voto obligatorio

“Las convicciones no se transan por nada”, decía la semana pasada el diputado RN Andrés Longton al comentar la ofensiva del Gobierno para conseguir que el oficialismo no apoye el proyecto de voto obligatorio que debe tramitarse en particular en la sala de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, no todos en Chile Vamos tienen la misma convicción, porque esta jornada se conoció que siete diputados del oficialismo que habían aprobado la idea de legislar ahora se dieron “vuelta la chaqueta” y votarán por el rechazo.

Según informa El Mercurio, se trata de los diputados Frank Sauerbaum (RN), Francisco Eguiguren (RN), Ramón Galleguillos (RN), Andrés Celis (RN), Sebastián Álvarez (Evópoli), Pablo Kast (Evópoli) y Francisco Undurraga (Evópoli).

Esos 7 diputados eran parte de los 23 parlamentarios de Chile Vamos que respaldaron la idea de legislar el proyecto de reforma constitucional para restablecer el voto obligatorio en las elecciones populares- con inscripción automática-, cuando la iniciativa se aprobó en general en la Sala de la Cámara, el pasado 18 de diciembre, por 96 sufragios a favor.

Sin embargo, una vez verificada la votación, el ministro Felipe Ward (Segpres) inició un despliegue bajo el argumento de que “como Gobierno creemos que es mejor trabajar en los incentivos para que las personas vayan a votar que responder desde la política a través del voto obligatorio, en relación con las demandas sociales que están desarrollándose en el país”.

A juicio de Ward, “nos parece que no es el momento adecuado” para la reposición del voto obligatorio y “lo más adecuado es trabajar y generar los incentivos adecuados para que la gente vaya a votar”.

Difícil pronóstico

La vuelta de chaqueta de los 7 diputados oficialistas complica el pronóstico para el voto voluntario, dado que requiere 2/3 de la sala para su aprobación, vale decir 93 votos.

Para fundamentar su giro, el RN Frank Sauerbaum, sostuvo que “la otra vez votamos solo la idea de legislar, y ahora votaremos en contra”, mientras que Andrés Celis sostuvo que votó a favor de legislar, pero que “cree en la libertad”.

En Evópoli, Sebastián Álvarez sostuvo que “al principio estaba a favor. Se decía que la gente participaba poco, entonces que sea obligatorio. Pero luego uno va entrando en un análisis y creo en la libertad”.

"No hay una definición oficial como bancada de RN"

Esta mañana, en el retorno de las reuniones de coordinación de Chile Vamos, el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, comentó este nuevo escenario, acarando que como RN no tienen una postura oficial.

“Tenemos que seguir conversando en la bancada, no hay una definición oficial como bancada de Renovación Nacional. Hay diputados que están por las dos alternativas y los cientistas políticos de Renovación Nacional han recomendado aprobar el voto obligatorio y es algo que tenemos que analizar bien”, añadió.