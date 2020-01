Se rechaza cuestión previa y acusación constitucional contra Guevara sortea primera valla en la sala de la Cámara

La sala de la Cámara de Diputados rechazó la cuestión previa planteada por el intendente Felipe Guevara en la acusación constitucional en su contra, por lo que los parlamentarios deberán zanjar esta tarde el fondo del libelo. De aprobarse, el jefe del gobierno regional metropolitano quedaría suspendido de sus funciones a la espera del veredicto final del Senado.

Tras una extensa sesión, que se inició a las 10 de la mañana, finalmente pasadas las 14 horas se procedió a la votación y por 70 votos a favor, 78 en contra y 1 abstención, los diputados desestimaron la defensa del jefe del gobierno metropolitano.

De esta manera, a las 15 horas se retoma la sesión para ver ahora el fondo de la acusación contra el intendente, a quien la oposición acusa por infracciones constitucionales por el polémico “copamiento preventivo” implementado en Plaza Italia.

Oficialismo cierra filas

A diferencia de otros acusados, el intendente hizo uso de la palabra personalmente, defendiéndose del libelo interpuesto por la oposición en su contra. “Realmente no se entiende de qué se me acusa”, dijo.

Mientras, con carteles de “Fuerza Guevara” instalados en los pupitres de los parlamentarios de Chile Vamos y una campaña en redes sociales bajo el hashtag #AcusaciónInjusta, el oficialismo cerró filas con el jefe del gobierno regional.

El Gobierno también tomó claro partido por su intendente, a diferencia de lo que ocurrió en la acusación constitucional contra el exministro del interior Andrés Chadwick, a quien dejó solo en el Congreso.

"Nosotros vamos a hablar con todos y cada uno de los diputados", confesaba la vocera Karla Rubilar en La Tercera ratificando la estrategia del Ejecutivo para intentar hacer fracasar el libelo.

Nuevamente la atención estará puesta en cómo actuará la Falange, que ha sido la llave a la que ha recurrido el Gobierno para hacer naufragar otras votaciones emblemáticas. Para aprobar la acusación son necesarios 78 votos. La oposición tiene 83 y el oficialismo 72, por lo que el Ejecutivo debe conseguir que 6 diputados opositores no se sumen.

Cabe consignar también que hay cuatro ausentes: Virginia Troncoso (UDI) y Matías Walker (DC) por impedimento grave; Gonzalo Fuenzalida (RN) por el fallecimiento de su madre e Issa Kort (UDI) por licencia médica. Walker y Fuenzalida están pareados. Karol Cariola (PC) era una, pero llegó a la sala.

Las intervenciones

En su intervención, el intendente Guevara insistió en negar toda responsabilidad en el denominado copamiento preventivo, señalando que esto fue atribución de Carabineros. "En esta función, no lo había escuchado antes", pero advierte que cuando hay que cuidar un partido de fútbol "parece que el copamiento es adecuado".

También cuestionó la pertinencia de la herramienta de la acusación constitucional: "¿Vamos a usar ese instrumento para resolver diferencias políticas? O sea perdemos las elecciones y luego acusamos constitucionalmente", dijo.

Luego, fue el turno de su abogado, Cristián Muga, quien señaló que la acusación "es un desprestigio y no posee argumentos para siquiera sortear la cuestión previa". Según el profesional, "el intendente no tiene la facultad para restringir una manifestación" y dice que "la acusación nunca es prueba".

Tras estas intervenciones, fue la hora de los diputados integrantes de la comisión revisora. Primero fue el turno del diputado Diego Ibañez (CS), quien recordó a Guevara que la libertad de reunión "es un derecho de primera generación", por lo que pide que "no distorsionemos, no engañemos ni manipulemos este principio que es un mínimo civilizatorio".

Mientras el diputado Ibáñez defendía la acusación constitucional contra el intendente Guevara, hubo momentos de alta inasistencia en la sala, como ha ocurrido en otras oportunidades. De hecho, en un instante hubo solo 61 parlamentarios en sala, de los 155 que integran la Cámara.

Ibáñez continuó con sus argumentos señalando que el "orden público no puede ser aplicado impositivamente, cerrando los ojos y tapando nuestros oídos" y recordó que la polémica estrategia "no funcionó, la gente igual fue a manifestarse a la plaza y eso no es una constatación de que se permitió el derecho a la libertad de reunión".

"Lo que estamos viendo es una distorsión al derecho de libertad de reunión, que terminó con brutalidades policiales. Aquí no hay un respeto a un estado democrático de derecho (...) Carabineros no se manda solo, responde a la autoridad política", finalizó Ibáñez.

Por su parte, el diputado José Miguel Ortiz (DC) comenzó su intervención diciendo que está "en contra de la violencia de cualquier lado que venga” y si bien dijo que no le gustan "las acusaciones constitucionales", votará a favor del libelo.

Guevara fue defendido por el diputado José Miguel Castro (RN), quien comenzó su intervención señalando que “estamos en un día histórico para el país. Un día en que absolutamente nadie, de aprobarse el libelo acusatorio, van a ganar (...) Sabemos que el principal afectado no es el intendente Guevara, es el país".

El parlamentario advirtió que si se aprueba acusación contra el intendente "se derogará un decreto supremo y vamos a ser todos sujetos de la siguiente figura: cesará de sus funciones el diputado o senador que propicie el cambio del orden jurídico institucional".

"Si acogemos esta acusación, los violentistas, los delincuentes, y todo aquel que se manifieste afectando los derechos de terceros, estará ganando la batalla", añadió.

Para finalizar, la diputada y presidenta de la comisión revisora, Alejandra Sepúlveda (FRVS) explicó que no entrará en "ningún juicio ni descripción" sino que se limitó solamente a "los requisitos meramente formales" de la acusación contra Guevara. En caso de que avance el líbelo, fundamentará, dijo.

El otro integrante de la comisión, Pablo Lorenzini (DC), declinó intervenir. A la hora de la votación, tal como lo hizo ayer en la instancia, se abstuvo.