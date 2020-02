Fuad Chahin cataloga de “insostenible” la continuidad de Rozas: “El caos que hay en Carabineros no da para más”

Como “insostenible” catalogó el presidente de la Democracia Cristiana (DC), Fuad Chahin, la permanencia del general director de Carabineros, Mario Rozas, redoblando la presión sobre el responsable de la policía uniformada, una institución que ha estado en el ojo del huracán por su actuación durante el estallido social.

A juicio del timonel falangista, la situación de Carabineros es de "caos e ingobernabilidad" y emplazó al ministro del Interior Gonzalo Blumel a dejar de respaldar al general director.

La situación de Carabineros se ha visto agravada por hechos como la muerte del barrista de Colo Colo Jorge Mora la semana pasada, atropellado por un carro policial, y las imágenes de brutales golpizas grupales por parte de efectivos a jóvenes en Puente Alto.

Entrevistado en Radio Cooperativa, Chahin planteó que “no sé si en Carabineros o nadie manda o simplemente nadie obedece. Porque si manda el general Rozas, nadie le obedece, porque tenemos una situación de caos y descoordinación total y absoluta. Prueba patente de eso es que a pesar de todos los informes que hay, se vio el video el fin de semana de esa verdadera paliza a un joven en Puente Alto. El caos que hay en Carabineros no da para más", añadió.

Reforma de Carabineros

Los dardos hacia Rozas salpican al ministro del Interior Gonzalo Blumel –responsable político en materia de seguridad- quien ha sido amenazado con la opción de una acusación constitucional por parte del Frente Amplio en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Chahin insistió en poner el foco en Rozas, señalando que “no es acusable constitucionalmente el general director, si no, esa acusación habría estado cantada hace mucho rato y no me cabe duda que tendría respaldo para ser aprobado”.

No obstante, "el Ministerio del Interior no puede seguir brindándole respaldo a un general director de Carabineros que ha demostrado una incapacidad total para estar al mando de esa institución".

En tal sentido, enfatizó que "si el Ministerio del Interior sigue respaldando la ingobernabilidad que existe en Carabineros, el caos total, donde hay un tema no sólo de violación de los derechos humanos, sino de inseguridad de los ciudadanos, de ineficacia en el control del orden público, la verdad es que el ministro del Interior se pone en una situación de responsabilidad política”.

Chahin también puso en duda que la reforma a Carabineros pueda implementarse con Rozas al mando de la institución.

"Si tienes un general director que no tiene el liderazgo en la institución, que no es capaz de liderar la situación como ésta, menos va a poder liderar un proceso de transformación tan profunda como requiere esa institución, que no son cosméticas", expresó.