Tania Madriaga y Sistema Político: "Todos nos hemos tenido que ir moviendo de posiciones iniciales"

La resistencia a mantener los 2/3 en la votación en general de los informes de las comisiones en el pleno, fue uno de los puntos que resurgieron en medio de la deliberación de la Convención de las primeras normas que se incluirán en el borrador constitucional. El hecho dio cuenta de las dudas que tenían algunos constituyentes de si se lograría o no dicho quórum, que terminó siendo alcanzado con creces en la mayoría de los artículos que se han votado, y con la posibilidad de reformular los rechazados.

Ya han avanzado normas de Sistema de Justicia, también de Forma de Estado y pronto será el turno de Sistema Político, una comisión que en general es mirada como "la madre de todas las comisiones", porque es la encargada de definir los lineamientos generales y claves que en ocasiones se entrecruzan con otras comisiones. En dicha instancia están aún en proceso de deliberación, con temas pendientes como el sistema parlamentario, donde la discusión ha estado concentrada en si tener un Congreso unicameral o mantener uno bicameral, pero con cambios. Ya se despejaron algunos flancos, como por ejemplo proponer un sistema de presidencialismo atenuado, con la figura de un vicepresidente, con fórmula paritaria.

En este contexto, la constituyente Tania Madriaga, integrante de la comisión de Sistema de Justicia y parte de la Coordinadora Plurinacional y Popular, abordó en El Mostrador las tareas pendientes, la situación de la derecha en la Convención - desde donde acusaron ser excluidos - y el balance de esta primera semana de definiciones.

"Hay temas que están siendo impulsados por actores que son transversales, porque son los temas de la sociedad, no son los temas de un partido u otro", destacó la constituyente, quien reconoció que "en la comisión 1 todos los actores nos hemos tenido que ir moviendo de posiciones iniciales, porque es un tema complejo pensar el poder desde arriba, cuando hay otras seis comisiones intentando pensar el poder desde abajo".

- Ha sido un debate intenso, acalorado en algunos puntos. ¿Cómo ve el ambiente? Y en especial lo que ha pasado con la derecha, que reclama que sus propuestas han sido rechazadas, algunos incluso declarándose en reflexión.

- Yo creo que hay un resultado de un proceso en el que la derecha entró a este momento constituyente desde una posición de rechazo. Por lo tanto, ellos han mantenido una línea que es intentar cambiar lo menos posible la forma en que se organiza la sociedad hoy día. Entonces es más una posición de resistencia al cambio y eso los deja en una posición que es minoritaria en la Convención, y el resultado se ve en las votaciones. Hay una mayoría que está impulsando cambios, no es una mayoría que esté de acuerdo en todo, y por eso se van produciendo este tipo de discusiones.

Para mí ha sido importante la forma en que el pleno ha reaccionado frente a las propuestas de las comisiones, en el sentido de que hay un apoyo mayoritario a las propuestas de las comisiones, hay un apoyo importante de 2/3 a muchas normas, hay alguna dificultad de alcanzar los 2/3 con algunas normas que van a tener que volver a las comisiones. Este no es el momento definitivo, así que eso no es un problema grave aún, y ya comienza el pleno a dibujar una orientación de cuáles son el tipo de normas que van a quedar en el nuevo texto constitucional. Yo lo veo como un paso muy positivo el que se ha dado hasta ahora en este proceso de construcción de la nueva Constitución.

- Había cierta precaución de algunos sectores dentro de la CC de mantener este quórum para votar en general los informes de las comisiones, sin embargo, se ha visto que se ha superado con creces en la mayoría de las votaciones los 103 votos. ¿Superó las expectativas que tenían?

- Había, por nuestra parte, una resistencia a mantener un quórum que históricamente había estado frenando la posibilidad de cambios. La Convención es muy distinta al Congreso, somos muchos independientes que por primera vez estamos participando de una instancia de representación política, y teníamos la duda de cómo se iban a comportar los partidos respecto a los cambios que queríamos impulsar. Lo que yo creo que ha pasado es que en las comisiones se ha ido consolidando un nivel de ideas transversales sobre los temas y eso ha sido muy importante. La comisión 1, por ejemplo, se ha cuestionado la forma en que se entendía el poder político hasta ahora, se ha ido buscando cambios, se ha ido consolidando la idea de la plurinacionalidad, que son temas importantes en esa comisión, y así en otras.

Hay temas que están siendo impulsados por actores que son transversales, porque son los temas de la sociedad, no son los temas de un partido u otro. Eso se logró llegar a consolidar en las comisiones hasta un punto que hoy día permite que esa mayoría se exprese en el pleno. Ese ejercicio no estaba logrado a priori, es un ejercicio que la Convención ha ido desarrollando y los actores se han abierto a ese diálogo que permite llegar a esos acuerdos, que tienen que ver con grandes orientaciones de la transformación que necesitamos como sociedad.

- Usted es parte de la comisión 1, de Sistema Político. ¿Cuáles son los temas más importantes que se han concordado o que se van a concordar estos días y dónde podría estar la mayor tensión en la discusión? Hubo un empate técnico entre la fórmula del Congreso, por ejemplo.

- En la comisión 1 todos los actores nos hemos tenido que ir moviendo de posiciones iniciales, porque es un tema complejo pensar el poder desde arriba, cuando hay otras seis comisiones intentando pensar el poder desde abajo. En particular pasa eso con la comisión de Forma de Estado, donde hubo una tensión además con la comisión 1. Alguno convencionales plantearon que esa comisión había elaborado y construido propuestas en temas propios de la comisión 1, entonces ahí hay una tensión. Particularmente lo he planteado en la comisión 1: creo que había estado cerrada a discutir el sistema político desde una perspectiva descentralizadora. Creo que ahí se produjo una tensión que efectivamente no ha permitido que en la comisión haya una mayoría importante apoyando alguna de las propuestas, sino que estamos con una mayoría todavía muy baja. Ahí se produce un nudo que atraviesa todos los temas de la comisión 1, respecto a si el poder lo vamos a defender como un poder central y único, no distribuido territorialmente. Estamos discutiendo en particular el proceso de formación de ley y las instancia de formación de ley, que se ha resumido en la discusión unicameralidad - bicameralidad, pero que es más complejo que eso.

En general tenemos una mayoría para la unicameralidad a nivel nacional y la discusión que estamos dando es cómo se traduce eso en una propuesta de forma de Estado que sea descentralizada y cómo se relaciona esa unicameralidad a nivel nacional con instancias que participan del proceso de formación de la ley. Esa discusión aún no se ha zanjado, tenemos hasta hoy para presentar indicaciones. Estamos trabajando en intentar indicaciones transversales para poder llegar con una mayoría más amplia. A nosotros como Coordinadora Plurinacional y Popular nos interesa mucho el sistema de partidos y participación política, cuánto se democratiza, se amplía, se flexibiliza, la forma en que la sociedad, la ciudadanía, los territorios, las regiones, pueden entrar a la disputa política a partir de las condiciones que tiene hoy día la sociedad. Los partidos políticos tienen dificultades importantes en términos de legitimidad, y por lo tanto hay otro tipo de actorías que están asumiendo la tarea de la construcción de lo público, del debate político y que deberían quedar con las puertas abiertas para seguir trabajando, como es el ejemplo de la Convención, con la paridad, los escaños reservados y la participación de independientes.

- ¿Cuál es la postura de la Coordinadora Plurinacional y Popular en esta discusión? Porque hay sectores, algunos en el Frente Amplio, que ven difícil llegar a los dos tercios para un Congreso unicameral y se estaban abriendo a avanzar a un sistema bicameral, pero distinto al de hoy día.

- Ni la unicameralidad ni la bicameralidad tienen los 2/3 hoy en el pleno, porque se está discutiendo respecto a lo que tenemos hoy día en el país, el mismo sistema si es una o dos Cámaras. La propuesta que estamos discutiendo es cambiar esa lógica. La Cámara Única Nacional sería plurinacional, nacional, que tendría la posibilidad de actuar sin una Cámara espejo que la esté revisando. Pero eso no quiere decir que no hayan otras instancias descentralizadas que dialogan con esa Cámara Nacional respecto al proceso de formación de la ley. Una instancia descentralizada que refleje la organización territorial que se está proponiendo, con autonomía territoriales, es una propuesta nueva de organización, no es el mismo sistema que tenemos hoy sacando una Cámara, y requiere pensar un diseño que dé cuenta de esa decisión que se está tomando - y que ya se empezó a tomar - respecto a lo que propone la comisión de Forma de Estado. En esa discusión estamos y no hemos dado - nosotros por lo menos - ningún voto a favor de que retrocedamos hacia la discusión de la bicameralidad tal como está hoy día.

- Hay una coincidencia transversal de un presidencialismo excesivo. ¿Cómo avanza la comisión 1 en ese punto, donde hay matices en las propuestas sobre nuevas figuras similares a un primer ministro o derechamente un vicepresidente?

- La propuesta que ganó - que era también propuesta de la Coordinadora Plurinacional y Popular - es un presidencialismo atenuado. Eso quiere decir que el sistema que tenemos hoy, estamos de acuerdo que tiene una excesiva concentración del poder en la presidencia y eso hay que cambiarlo, coherente con la idea de que exista mayor descentralización y autonomías territoriales. Eso tiene una consecuencia en el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede estar decidiendo todo lo que pasa en todos los territorios del país por sí solo. Además, hicimos una propuesta - que también ganó - de que el Ejecutivo esté conformado por una presidencia y vicepresidencia, paritaria, con la vicepresidencia de cara a los territorios. Si vamos a definir una prioridad de esta propuesta constitucional, el protagonismo de los territorios, la autonomía de los territorios, el Ejecutivo debe tener un reflejo de eso en algún agente político, con poder político nacional, que esté de cara al diálogo con las instancias territoriales.

Hasta ahí vamos con la discusión y una mayoría que, de todas maneras, plantea la discusión de cómo se relaciona el Ejecutivo con el sistema de parlamento que definamos.

- Sobre el concepto de plurinacionalidad - que atraviesa varias comisiones -, una de las críticas que se hizo en el pleno tenía que ver con el concepto de plurinacionalidad. Algunos constituyentes dicen que no saben qué significa en la práctica o existe confusión. ¿Está definido ese concepto en la comisión? ¿Cómo se hará dialogar esa definición con las otras comisiones?

- La comisión 1 tiene ese tema como propio, las otras comisiones lo que han hecho es, en el marco de sus temas, incluir ese criterio. Nosotros tenemos que hacer una propuesta general como comisión de Sistema Político. Hemos avanzado, hay varias definiciones. La más importante tiene que ver con el derecho de los pueblos indígenas, ahí hay un piso del concepto de plurinacionalidad. Yo creo que todos los miembros de la comisión 1 lo entienden, y otra cosa es si lo comparten. Además, ingresaron varias normas indígenas, que también las analizamos, y las fuimos votando algunas, aprobando, y que dialogan con la definición de Estado. En el fondo es que si tenemos un Estado Plurinacional, no es sólo eso, es también un Estado democrático, un Estado que protege y garantiza derechos, etc. Se está construyendo esa definición en la comisión 1, pero también en otras comisiones, donde se están haciendo definiciones de principios.

- Hay cierta confusión con el concepto de plurinacionalidad, porque algunos piensan que es que habrá distintos países, lo que está lejos de la definición de ese término...

- Para ser más precisos en la confusión, es un solo Estado, con varias naciones. Lo que han planteado los pueblos indígenas es que ellos nunca han tenido Estado propio y no lo han buscado tampoco, y por eso están en la Convención, porque están construyendo junto al pueblo chileno un Estado común, con definiciones en común. Entonces, la plurinacionalidad tiene que ver cómo dentro de un Estado común se expresan naciones que tienen visiones del mundo, y podemos compartir interculturalmente en un mismo Estado. Es una visión más compleja, que pone el acento en cómo nos relacionamos y no en una definición única que lo único que hace es invisibilizar las diversidades. Ese problema lo tenemos como país en múltiples temas, de cómo nos hacemos cargo de la diversidad para construir una unidad. Es un desafío que creo que es también parte de lo que nos lleva a este proceso constituyente. Ese es el marco de la discusión, es una discusión compleja, nueva para el país, y creo que la Convención está avanzando en ir precisando y definir mejor de qué se está hablando.