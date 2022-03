Senador Flores lamenta que el Gobierno aún no tenga a todas las autoridades regionales: "Este es un asunto que ya deberían haberlo tenido resuelto"

El senador de la Democracia Cristiana (DC), Iván Flores, habló sobre los nombramientos de las distintas autoridades que ha designado el Gobierno del Presidente, Gabriel Boric, en estas dos semanas que lleva al frente del país.

"Mi preocupación principal es que el gobierno todavía no se termina de instalar y al no instalarse no se están tomando decisiones críticas", sostuvo Flores en conversación con EmolTV.

El parlamentario criticó a la administración actual por no tener listo los nombres de las autoridades regionales antes de asumir y manifestó que "en ejercicio llevan dos semanas, pero las elecciones fueron en diciembre y nadie llega con los brazos cruzados a asumí, sino que ya vienen con un programa de gobierno y han tenido tres meses para afinarlo y transformarlo en propuestas concretas y tomar decisiones".

"Estoy tremendamente preocupado, los parlamentarios representamos territorios y en mi territorio, hasta el día de hoy, tenemos un seremi nombrado", indicó la autoridad.

El lamento del parlamentario se debe tras una reunión con dirigentes de las Aguas Potables Rurales de Panguipulli, región de Los Ríos, en donde no pudo concretar algún acuerdo por no haber alguna autoridad de Gobierno.

"Cuando uno llama te contesta un subrogante y te dice 'bueno, yo le puedo contestar hasta aquí no más, porque no puedo tomar una decisión'. Están atemorizados e inmovilizados los servicios públicos en regiones y quien paga los platos rotos es la ciudadanía", explicó el DC.

"Es cierto, llevan apenas dos semanas, pero este es un asunto que ya deberían haberlo tenido en enero, febrero, marzo, y seguimos sin saber cuándo se van a terminar de instalar", añadió.

Bajo esta línea, también fue critico porque aún priman los intereses individuales o de los partidos políticos y "no se ve el espíritu del Gobierno". "Falta un poco de manejo político por parte del gabinete político y tienen que entender que gobernar no se hace solamente con los partidos más duros dentro de la coalición, sino que se debe hacer con mayor apertura, con mayor unidad dentro de todas las fuerzas de la centroizquierda que hoy representan lo que es el gobierno", expresó.