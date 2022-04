Registran agresión de taxista a automovilista tras protagonizar accidente: transportista pidió disculpas por su reacción

Durante esta jornada en el centro de Santiago se registró una agresión por parte de un taxista a un conductor tras protagonizar un accidente, este último denunció que hasta lo amenazó con apuñalarlo.

En el registro audiovisual que grabó el conductor agredido, se puede ver como el taxista le exige explicaciones tras sufrir un choque por alcance. Segundos después, el propio transportista lanza una bujía contra el parabrisas, para luego sacar una herramienta de su vehículo y golpearla contra el vehículo.

El taxista aludido se defiende señalando que el conductor "me choca las puertas, me bajo y le digo: me chocaste el auto por andar apurado".

El transportista indicó que el conductor le indicada que anotará su patente porque él tenía seguro, a lo que le respondió: "Pero no te podí' ir así, tení' que pagar esto", denunciando que le tiró el auto encima. Ante esto, le lanzó la bujía al parabrisas.

"Después, otra vez me lo volvió a chocar (...) ¿Por qué no me dijo 'anota mi número'?, y se acabó este problema. Yo le pedí mil disculpas al caballero porque no es mi reacción", concluyó el taxista.

Video vía Twitter: @agenciaunochile

Según información de 24 Horas, el taxi en cuestión no esta registrado en el Ministerio de Transporte, por lo que se encuentra funcionando como vehículo de alquiler de forma ilegal.