Arquitecto Iván Poduje: "Con el sistema actual, el Transantiago debiese estatizarse porque la función de los privados es cero"

El arquitecto y urbanista, Iván Poduje, abordó este jueves uno de los problemas que vive la región Metropolitana a diario, la evasión en el transporte público que llegó a su segunda cifra más alta al marcar un 44%. Situación que el experto sostiene que se mantendrá porque el Transantiago es "un sistema que no puede caer".

Poduje acrecienta sus críticas hacia las empresas privadas que se encuentran a cargo del Sistema Red (exTransantiago), acusándolas de no prestar ningún servicio. "No son eficientes, no son rentables y además capturan recursos del Estado sin ninguna meta de nada", complementó.

También te puede interesar:

Asimismo, sostuvo que la evasión es un problema que han tenido todos los gobiernos y que la solución que han realizado es aumentar los subsidios, puesto que no quieren problemas al aumentar la tarifa (aludiendo al estallido social). "El Transantiago ha tenido cinco modificaciones de ley para aumentar el subsidio del Estado de 350 millones de dólares por año (2009) a 1.100 millones y en ese mismo periodo la evasión se disparó de 12 al 44% y la demanda que son las transacciones (personas que marcan su ticket) bajó de 3,8 millones a 1,1 millón".

Evasión y solución

El arquitecto también alude a una falta en la ética y moral de las personas a la hora de evadir, esto al comparar la situación con regiones -donde los sueldos son de igual o menor proporción que en la RM, según él- la evasión solo llega a un 4%. "Esto no es un problema de plata, es un problema de frescura, cultural, y entre una falta de incentivo en los buses", expresó.

Poduje alude a la falta de incentivo para los chóferes por parte de las empresas privadas, así como la falta de fiscalización como otro de los factores de los altos números de evasión. "El sistema anterior que era privado y en regiones igual. Entonces, los operadores de buses no tienen ningún incentivo para poner torniquetes, fiscalizadores, etc, porque les van a pagar igual", comentó.

El urbanista propone como solución al corto plazo el aumento de las fiscalizaciones, pero de forma aleatoria como se realiza en Estados Unidos o en Europa. "La única la salida es lo que hacen los países de Europa y estados unidos que es una fiscalización aleatoria con inspectores con capacidad de reducir o contrastar un ataque, porque hay choferes que sufren ataques", indicó.

Asimismo, planteó la idea de multar a las personas que no pagan y en caso de no pagar la sanción, que esta sea descontada de los beneficios sociales, puesto que los inspectores no irán a las casas a cobrar.

"Estatización del Transantiago"

Por otra parte, Poduje recalcó que las empresas privadas que controlan el Sistema Red de Transporte se "aprovechan" de que los gobiernos no quieren tener problemas en esta temática y terminan pagándolo, lo que va a terminar "con una muerte lenta y desangrada para el fisco, porque te gastas un hospital regional en evasión".

Al analizar el sistema actual, el arquitecto propone "estatizar" el sistema actual, esto porque "la función que cumplen los privados es 0. Si tú tienes un servicio al que le pagas con subsidios el 60% del costo de operación, donde no hay ningún incentivo para la calidad y la fiscalización, que va a hacer el privado, se va a llevar la plata".

Finalmente, cree que tarde o temprano la calidad del servicio comenzará a bajar puesto que es el gasto no es sostenible para el Estado, que "va a tener que sacrificar el costo de mantención, la renovación de flota, que hasta el momento no ha habido problema, pero ya pasamos los 1.000 millones por año más los 1.000 en regiones".

Video vía YouTube: El Mostrador