Ministro Cordero: "Los actuales problemas de seguridad pública no los vamos a resolver aprobando nuevas leyes"

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la crisis de seguridad que vive el país. Al respecto, dijo que esta problemática "no la vamos a resolver aprobando nuevas leyes".

En conversación con La Tercera, el secretario de Estado detalló que "a partir de 2020 efectivamente la tasa de homicidios ha venido aumentando mucho en Chile. Pero, a mi juicio, el dato más relevante para explicar la actual crisis de inseguridad es el veloz aumento de homicidios con imputado desconocido".

"Entre 2005 y 2013, el 70% de los homicidios ocurridos en Chile tenían un imputado conocido, es decir, se identificaba y castigaba al autor. Hoy, con los datos de 2022, la situación -especialmente en la Región Metropolitana-, es completamente a la inversa: siete de 10 homicidios hoy no cuentan con un imputado. Esto revela que en muy poco tiempo ha cambiado la cultura criminal en nuestro país", añadió.

Sobre las causas de esas cifras, el titular de Justicia apuntó a "múltiples razones", relevando "la llegada del sicariato a nuestro país y el aumento de la violencia en torno a bandas y crimen organizado".

Consultado por su propuesta para resolver esta problemática, Cordero respondió que "los problemas de seguridad se resuelven reduciendo la impunidad y teniendo un sistema de justicia penal eficaz, que supone la combinación de distintas instituciones".

"Un mayor número de fiscales con cargas de trabajo adecuadas, policías en labores no solo preventivas, sino que abocadas a la investigación de delitos y gestión en tribunales para que los juicios sean realizados oportunamente y no se dilaten en el tiempo. La manera de transmitir seguridad es que la impunidad sea baja", continuó.

"Los actuales problemas de seguridad pública no los vamos a resolver aprobando nuevas leyes. Esa ha sido la instrucción del Presidente Boric en las reuniones que ha tenido con las policías, con la Agencia Nacional de Inteligencia y los distintos poderes del Estado", sostuvo el ministro.

AD y Ley Naín-Retamal

Cordero también abordó la discrepancia de la coalición oficialista Apruebo Dignidad con la Ley Naín Retamal. Al respecto, manifestó que es una postura legítima y que los diputados del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunistas (PC) fueron transparentes "desde un comienzo".

Recordemos que desde Apruebo Dignidad manifestaron críticas contra la Ley Naín-Retamal por la legítima defensa privilegiada de policías -que finalmente el Senado atenuó tras un acuerdo entre el Gobierno y oposición-. El FA y el PC manifestaron su intención de llevar la iniciativa al Tribunal Constitucional (TC), algo que no concretaron por el asesinato del cabo primero de Carabineros Daniel Palma.

"Ellos (Apruebo Dignidad) no eran partidarios de otorgar una presunción de racionalidad al uso del arma de fuego y el uso de la fuerza, y a mí me parece que esa es una opinión completamente legítima. No es correcto que se comience a juzgar entre bondad o maldad, dependiendo de las discrepancias legítimas, en un debate democrático", expresó el titular de Justicia.

"Para mí lo relevante es que los diputados y diputadas del Frente Amplio y del Partido Comunista siempre fueron muy transparentes desde un comienzo. Salvo ese punto, se aprobaron una serie de otras reglas por una abrumadora mayoría con el apoyo de ellos", añadió.

La anécdota con Yáñez

El abogado también relató una anécdota con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, en el responso del cabo Palma, realizado el jueves en la iglesia de la institución, ubicada en Providencia, Región Metropolitana. Yáñez se acercó al ministro y le entregó la ficha de Carabineros de su padre.

“Mi papá fue suboficial de Carabineros, por eso he dicho en las últimas semanas -marcadas por la muerte de tres carabineros- que ‘conozco muy bien a esta familia’. Mi padre murió muy joven, a los 56 años, producto de un cáncer fulminante. Ya han pasado 17 años…”, dijo.