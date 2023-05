Reforma previsional: Presidente Boric pide “diálogo social” durante Día del Trabajador

El jefe de Estado, Gabriel Boric, saludó a los trabajadores y trabajadoras desde el Hospital de la ACHS, donde destacó la importancia de la organización social y del diálogo entre actores políticos para conseguir avances en materia laboral para la ciudadanía, como la reforma al sistema de pensiones. Además, rememoró el contexto histórico de la conmemoración del 1 de mayo, y recordó a la periodista Francisca Sandoval, que murió el año pasado tras ser herida mientras cubría la marcha del Día del Trabajador.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, visitó el Hospital del Trabajador ACHS en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. El mandatario fue acompañado por distintas autoridades ministeriales, como la como la ministra Jeannette Jara, de Trabajo y Previsión Social, el ministro Segpres Álvaro Elizalde, y la ministra de Salud, Ximena Aguilera.

En su saludo, el jefe de Estado indicó que “los trabajadores y trabajadoras que están aquí no sólo hacen que Chile ande, generan riqueza. (También) han jugado un rol fundamental en la historia de nuestra patria en empujar las transformaciones sociales para construir un país más justo. La organización de las trabajadoras y trabajadores es un tremendo ejemplo”.

Asimismo, recordó que “en este día que se conmemoran las históricas manifestaciones de 1886, en donde hubo trabajadores incluso condenados a muerte por manifestarse por la jornada laboral, me alegra que lo estemos haciendo aquí, para poner el foco en la prevención de riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales”.

Además, el presidente comentó que inicialmente el asistir al recinto no era parte de sus planes para esta jornada, pero “me encontré con el presidente de la CUT en una actividad en La Moneda, y me dice ‘Presidente, cómo no va a venir a la ACHS, en una actividad muy importante y tradicional, donde se refleja el valor del diálogo. Le pido que lo reconsidere’”.

“Lo conversamos con mi equipo, y les dije que en materia laboral, es donde en este año hemos tenido los mejores ejemplos de lo que podría conducir el diálogo social, el diálogo entre distintos estamentos, el diálogo entre intereses que muchas veces se presentan como contrapuestos”, agregó el presidente.



“Cuando nos sentamos en una misma mesa, nos damos cuenta de que queremos ir al mismo lugar”, sostuvo la autoridad, en referencia a la ley de 40 horas promovida por el Ejecutivo.

“El diálogo entre intereses que muchas veces se presentan como contrapuestos, pero cuando nos sentamos en una misma mesa nos damos cuenta de que queremos ir al mismo lugar y que por lo tanto vale mucho más la pena colaborar que competir o confrontar”, agregó.

En esa línea, Boric manifestó que “cuando se hacen convergencias con las empresas, como ha sido el caso de las 40 horas, me parece que se da cuenta de que cuando trabajamos unidos, trabajamos mejor. No me cabe duda de que eso se puede podemos avanzar en otras áreas de la sociedad, mejorando la legislación existente”.

“¿Por qué no podemos lograr eso en el sistema de pensiones? ¿Por qué el sistema de pensiones va a ser solamente un ‘ráscate con tus propias uñas’? Tenemos que lograr incorporar elementos de solidaridad, manteniendo ciertos elementos que han probado ser importantes para los chilenos”, agregó.

Posteriormente mencionó “la opción de heredabilidad, como la propiedad de los fondos, como la posibilidad de elegir quién invierte los ahorros previsionales, pero incorporando mecanismos de solidaridad y universalidad”.

“Para lograr justamente mejorar también el sistema de pensiones, lo hemos dicho hasta el cansancio, pero no nos vamos a cansar de insistir en esto, necesitamos distribuir de mejor manera la riqueza, no para que el Estado tenga más plata, para que tengamos mejor cohesión social y financiar derechos sociales”, enfatizó.

El presidente Boric también recordó a Francisca Sandoval, periodista que tras ser herida de gravedad cubriendo la marcha del 1 de mayo murió como consecuencia de un disparo que recibió en su rostro, en el barrio Meiggs, el año pasado.

