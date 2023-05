Canciller Van Klaveren no descarta que nuevos vuelos a Venezuela salgan de Santiago

“Nosotros esperamos que sea el primer vuelo de varios. Pero no todos los vuelos van a partir necesariamente de Arica (…) esto no depende de nosotros, porque es una iniciativa del gobierno venezolano”, dijo el ministro y señaló que para “los ciudadanos venezolanos que quieran acogerse al programa Retorno a la Patria, de que no hay necesidad de ir a Arica para inscribirse en uno de estos vuelos”.

Luego de que el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, confirmara que este domingo 7 de mayo arribará un avión desde Venezuela para repatriar a migrantes varados en la frontera de Chile y Perú, este mediodía el canciller aseguró que no se descarta que futuros vuelos de repatriación salgan desde Santiago

En conversación con radio ADN, Van Klaveren detalló que “viene un avión comercial de Venezuela, de la compañía Estelar, y que aterrizará en Arica durante la madrugada, y despegará un par de horas después”.

Respecto a la cantidad de personas que abordarán la aeronave, el ministro sostuvo que “no tenemos todos los detalles de quiénes viajarán, porque los registros se siguen realizando, ya que hay situaciones de personas que pueden tener órdenes de arraigo, o bien que afecten a menores de edad“.

“Para salir de Chile, un menor de edad necesita la autorización de sus padres, y a veces estas no están disponibles. Por lo mismo, se dispuso la presencia de un juez o jueza de familia para atender los casos especiales”, aseguró.

Asimismo, el Canciller no descartó que eventuales próximos vuelos salgan desde Santiago directo a Venezuela. “Nosotros esperamos que sea el primer vuelo de varios. Pero no todos los vuelos van a partir necesariamente de Arica (…) esto no depende de nosotros, porque es una iniciativa del gobierno venezolano”.

Por ello, planteó “a los ciudadanos venezolanos que quieran acogerse al programa ‘Retorno a la Patria’, de que no hay necesidad de ir a Arica para inscribirse en uno de estos vuelos. Es un gasto completamente innecesario”.

Asimismo, no descartó que nuestro país envíe migrantes en aviones nacionales, pero adelantó que “a nosotros lo que nos interesa es concentrarnos en esta primera operación, ver cómo resulta, y seguir avanzando en ese ámbito”.

Por otro lado, se refirió a la iniciativa de establecer un corredor humanitario, indicando que esta idea se ve “muy compleja“.