Parisi y la debacle del PDG tras apoyar una candidata condenada por narcotráfico

Para analistas electorales y dirigentes, el escaso 5,48% de sufragios que obtuvo el PDG en los comicios de este domingo, fue un castigo de su electorado por llevar una candidata que fue condenada por tráfico de cocaína e tenía inhabilitación absoluta perpetua para cargos públicos, en un contexto en que la ciudadanía pide mayor seguridad por la crisis de delincuencia. Pero al escándalo y el magro resultado electoral se suma un fuerte desgaste interno.

“La verdad yo creo que el caso de la candidata Karla Añes se suma a la situación interna que viene arrastrando el Partido de la Gente a nivel nacional”. Con estas palabras la diputada por Antofagasta, Yovana Ahumada, que en diciembre renunció al PDG, resume la debacle en que quedó la colectividad del ex abanderado Franco Parisi, tras los resultados de los comicios electorales de este domingo, donde no lograron elegir a ninguno de sus consejeros constitucionales.

“Esperábamos más”, dijo Franco Parisi desde el aeropuerto de Santiago, antes de viajar a EEUU, cuando todavía no estaban escrutadas ni el 80 % de las mesas. El ex abanderado explicó que la derrota de la tienda se debió a tres factores al alto numero de votos blancos y nulos, a la poca información y escaso tiempo de campaña y, por cierto, el caso de Karla Añes, la candidata del PDG por Arica que fue condenada por tráfico de cocaína con inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos.

No obstante, el PDG apenas obtuvo un 5,48% de la votación nacional, sus dirigentes advierten que el caso Añes solo fue la gota de un tsunami. Esto, porque el partido venía arrastrando un desgaste interno, una serie de renuncias desde hace meses y la división de sus 9 parlamentarios de los que sólo van quedando cuatro en el partido.

“La verdad que desde el quiebre que ocurrió en la bancada del Partido de la Gente cuando se hizo la votación para la mesa y la mitad de los diputados apoyaron al presidente electo hoy día, Vlado Mirosevic, manteniendo el acuerdo administrativo y los otros que efectivamente decidimos no apoyar. Entonces ahí se generó el quiebre y desde ahí han venido las dificultades internas el partido”, explica la diputada Yovana Ahumada.

El voto de castigo a la credibilidad del PDG

La mañana del domingo, los análisis electorales sobre el desempeño del Partido de la Gente (PDG), tras el escándalo político por el caso de la candidata a consejera constitucional, Karla Añes, condenada por tráfico de cocaína e inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, eran muy poco alentadores. No solo en la colectividad, también en otras listas en competencia.

Según varios analistas electorales, el más probable escenario para el PDG, era que en medio de una crisis de seguridad y el temor de la ciudadanía por la delincuencia y el narcotráfico, el electorado hasta ahora cautivo, optaría por un voto de castigo.

Entre los partidarios se preveían dos escenarios: uno malo, otro catastrófico. El primero apuntaba a que el castigo de los votantes se haría sentir en el mejor de los casos en la zona norte del país, principalmente en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, zonas donde la delincuencia se ha disparado.

“Esto es un caso de narcotráfico, donde la gente demanda seguridad”

Los expertos señalaban que otro posible escenario, el que finalmente se cumplió: que el efecto Añes hiciera disminuir la votación del partido en la mayoría de las regiones del país y terminara dejándolos sin representación en el Consejo Constitucional.

El analista electoral y ex secretario general del Partido Radical, Miguel Moreno, no tenía dudas al medio día del domingo: “Va a producir un impacto en la votación a nivel local y a nivel nacional y tendrá un impacto en la credibilidad del PDG por haber inscrito a una candidata que había tenido pena por tráfico de drogas. Esto no es una acusación de deuda de pensión de alimentos, que tuvo Parisi, (…) Esto es un caso de narcotráfico, donde la gente demanda seguridad, principalmente donde ese partido es fuerte, en el norte”.

Según explica Moreno, hoy día cuando la situación de seguridad pública está siendo la principal demanda ciudadana, se interpreta que el narcotráfico y quienes se relacionan con él en los diferentes estamentos direccionales del país, no es aceptable.

Asimismo, el analista político de la DC y ex secretario nacional de la DC, Víctor Maldonado, explica a El Mostrador, el PDG iba a restar votos al Partido Republicano, en algunas circunscripciones, pero eso no sucedió porque “el Partido de la Gente se vio afectado enormemente por este episodio de la candidata Añes”.

“Esto deja la impresión de que el PDG es un partido feble, que sube o baja por pequeñas cosas. Fue un error que produjo pérdida de la credibilidad, fue bien impactante su resultado electoral, quedaron fuera de todo”, sostiene Maldonado.