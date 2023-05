Mirosevic responde a Kaiser:”Hay un acuerdo de 12 bases que Republicanos están obligados a respetar”

El diputado y Presidente de la Cámara Baja, Vlado Misorevic, contradijo a su par republicano, Johannes Kaiser, quien cuestionó la continuidad del acuerdo que establece ciertos preceptos básicos para el proyecto de nueva Constitución.

El presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic y militante del Partido Liberal (PL), reaccionó a las declaraciones emitidas por el también miembro de la Cámara Baja, Johannes Kaiser, del Partido Republicano (PLR). Esto, luego de que el último se refiera a la discusión que comenzará a partir del 7 de junio, cuando los consejeros constitucionales comiencen a trabajar en la propuesta de nueva Constitución a partir de lo entregado por el Comité de Expertos.

Kaiser había declarado de manera previa que las 12 bases fijadas en el “Acuerdo por Chile” el año pasado, “en la medida en que efectivamente estén de acuerdo con lo que es la actual Constitución, no tengo ningún problema. Ahora, los bordes que pretenden imponer una forma de Estado socialdemócrata en este país no lo vamos a compartir y no lo vamos a defender por una razón muy sencilla, porque la democracia significa que un país pueda transitar de un sistema a otro de la mano de las elecciones”.

También te puede interesar:

Ante esto, el parlamentario del PL insistió en que Kaiser está equivocado, pues “hay un acuerdo institucional de 12 bases, que el partido Republicano está obligado a respetar, no tiene derechos ni oportunidad de hacer una cosa distinta”.

En la misma línea, Mirosevic apuntó que todas las fuerzas políticas, incluyendo al Partido Republicano -cuya lista fue la que más escaños consiguió en las elecciones del Consejo Constitucional-, “están obligadas a respetar” el acuerdo, pues las “12 bases institucionales son un acuerdo base que incluye el Estado social y democrático de derechos, que incluyen el medioambiente y otros aspectos básicos, separación de poderes”.