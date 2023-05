Gobernador Luis Cuvertino (PS): “No soy de la opinión de extender el Estado de Excepción a Los Ríos”

La autoridad regional de Los Ríos señala que, no obstante, eso no significa que no pueda, teniendo antecedentes para ello, evaluarse en lo sucesivo, pero que hoy no se justificaría. Según explica, “en los últimos meses hemos estado con un descuido muy profundo para dar soluciones de carácter más político. Entonces, hoy día se habla de militarizar la zona, pero no hay ninguna línea de trabajo potente, importante, para hacerse cargo del problema histórico. La posición más militarista nos tiene arrinconados por sobre una visión más integral del problema”, afirma Cuvertino. “He reclamado la necesidad de un mayor trabajo de inteligencia y que eso podría dar la posibilidad de prevenir situaciones de violencia”, agrega.

“Yo no soy de la opinión de extender el Estado Excepción a Los Ríos, pienso que en esta región no se justificaría (…), nos dañaría básicamente el tema de las confianzas que se han depositado en los diálogos en todo el territorio con comunidades”. Con estas palabras, expresadas a El Mostrador, el gobernador regional de Los Ríos, Luis Cuvertino (PS), discrepa de las peticiones de 45 dirigentes de la oposición, parlamentarios DC e, incluso, de algunos legisladores socialistas de Valdivia, que vienen solicitando ampliar el Estado de Excepción a las diez comunas de la región.

“Yo siempre he reclamado la necesidad de un mayor trabajo de inteligencia y que eso podría dar la posibilidad de prevenir situaciones de violencia. Eso no significa que uno no pudiese, teniendo antecedentes, evaluarlo, pero en general, en esta región, pienso que no se justificaría. Además, nos dañaría las confianzas que se han depositado en los diálogos en todo el territorio con comunidades”, insiste el gobernador Cuvertino.

El jefe del Gobierno Regional de Los Ríos subraya que “en los últimos meses hemos estado con un descuido muy profundo para dar soluciones de carácter más político. Entonces, hoy día se habla de militarizar la zona, pero no hay ninguna línea de trabajo potente, importante, para hacerse cargo del problema histórico. La posición más militarista nos tiene arrinconados por sobre una visión más integral del problema”.

La autoridad agrega que también existe “confusión”, ya que –según explica– “indudablemente hay actividad del crimen organizado que no tiene que ver con la causa mapuche, tiene que ver con narcotráfico, y allí falta justamente la inteligencia”.

Además, indica a El Mostrador que, “mirando de forma global y con una mirada país” el conflicto mapuche, él percibe que la región “lleva varios meses sin una propuesta más política que se oriente justamente a resolver los problemas de fondo. Con el reconocimiento, hacerse cargo de la deuda histórica, eso hoy está muy ausente”, recalca.

Misiva opositora exige a Boric Estado de Excepción

Una de las solicitudes más relevantes para que el Presidente Gabriel Boric decrete la medida en la Región de Los Ríos, que permitiría el envío de tropas militares a Valdivia, llegó ayer a La Moneda.

La senadora María José Gatica (RN), junto a los diputados de la zona, Bernardo Berger (Ind-RN) y Gastón Von Mühlenbrock (UDI), además de tres alcaldes y diversas autoridades locales de Chile Vamos, solicitaron al Mandatario, mediante una carta, que decrete de forma urgente Estado de Excepción Constitucional, para otorgar una mayor sensación de seguridad en las diez comunas de Los Ríos.

“Los graves hechos de violencia que han azotado a nuestra región las últimas semanas y meses no hacen más que confirmar presencia de terrorismo organizado que tiene aterrorizadas a las familias. Hace un año el subsecretario Manuel Monsalve anunció una serie de medidas de seguridad para la región tras descartar el Estado de Excepción Constitucional, medidas que solo quedaron en anuncios”, sostiene la misiva.

“Estamos viviendo una situación crítica en materia de seguridad y de terrorismo, con ataques frecuentes en las diferentes comunas de nuestra región. Por eso pedimos que el Presidente se ponga los pantalones y esté a la altura de lo que necesitamos”, expresó la senadora Gatica.

División entre legisladores socialistas por la medida en Los Ríos

En Los Ríos, el senador DC Iván Flores coincide en la necesidad de que se implemente el Estado de Excepción en la región. Mientras en el PS, sus parlamentarios están divididos frente al tema.

“Es absolutamente indispensable que se decrete el Estado de Excepción en Los Ríos. En la región han venido ocurriendo cada vez más atentados y más violentos. Cuando ya llevamos cinco atentados en dos semanas, la situación es en extremo preocupante y lo hemos manifestado con mucha más fuerza al Ministerio del Interior (…). He tenido aprensiones respecto del Estado de Excepción, mucho más cuando se ha acotado, pero es imprescindible”, señala el senador Flores a este medio.

Su par socialista Alfonso de Urresti, hasta principios de año, había sido uno de los principales defensores de decretar la medida en la región. Con él, concuerda el diputado por Valdivia, Marcos Ilabaca.

“Yo solicité, cuando partieron este tipo de ataques en la región, que se extendiera el Estado de Excepción Constitucional y en aquel momento tanto el gobernador de la región como los diferentes alcaldes se opusieron. La medida ha servido para disminuir este tipo de ataques en un 30% y entrega cierta sensación de seguridad”, asegura el diputado Ilabaca.

Y agrega: “La semana pasada conversé con la ministra del Interior en la Cámara, cuando se discutió la extensión del Estado de Excepción, y solicité expresamente que se estableciera una estrategia dura y eficaz para poder enfrentar este aumento de los ataques en Los Ríos. Es necesario entregar una respuesta clara, urgente. No podemos acostumbrarnos a este tipo de situaciones”, recalca.

No obstante, su par socialista Ana María Bravo, diputada por Río Bueno, tiene una opinión distinta, más defensora de la línea política del subsecretario Monsalve. Si bien considera que últimamente ha habido un incremento de ataques incendiarios en la zona, lo que es preocupante –precisa–, “hay compromisos del Gobierno que se deben priorizar, hay un paquete de medidas que el subsecretario Monsalve comprometió en su última visita a la Región de Los Ríos y es ahí donde debemos poner los esfuerzos”, precisa la diputada Bravo.