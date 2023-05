Secretario general del PPD, José Toro: el partido “no se ha acabado”

“No concuerdo con Francisco Vidal. El PPD no se ha acabado, el partido tiene una cultura militante, una identidad, espacios que representar y, por lo tanto, es necesario con nuestras ideas, que están completamente vigentes, ser capaces de aunar fuerzas junto a otros partidos que están muy cerca de nuestro ideario político para efecto de enfrentar los desafíos del futuro” aseguró Toro. Según dijo la segunda autoridad del partido “ni las declaraciones de Francisco Vidal ni las de Guido Girardi”, expresadas en El Mostrador, no favorecen la reflexión interna que debe hacer la tienda y señaló “estas propuestas que han salido en los medios sean reflexionadas el día sábado en el órgano que corresponde, que es nuestro Consejo Nacional del PPD”.

A 48 horas del Consejo Nacional del PPD de analizará la debacle interna y abordará las elecciones de la colectividad en medio de un turbulento escenario, el secretario general del partido José Toro Kemp cuestionó las declaraciones del ex senador Guido Girardi y del ex ministro del Interior Francisco Vidal, ambas vertidas en dos entrevistas El Mostrador.

“No concuerdo con Francisco Vidal. El PPD no se ha acabado, el partido tiene una cultura militante, una identidad, espacios que representar y, por lo tanto, es necesario con nuestras ideas, que están completamente vigentes, ser capaces de aunar fuerzas junto a otros partidos que están muy cerca de nuestro ideario político para efecto de enfrentar los desafíos del futuro” aseguró Toro.

Según dijo la segunda autoridad del partido “ni las declaraciones de Francisco Vidal ni las de Guido Girardi”, expresadas en El Mostrador, no favorecen la reflexión interna que debe hacer la tienda y señaló “estas propuestas que han salido en los medios sean reflexionadas el día sábado en el órgano que corresponde, que es nuestro Consejo Nacional del PPD”.

En una entrevista con El Mercurio, el abogado y ex presidente de la juventud del PPD, señaló que “tenemos que ser capaces de sobreponernos a la crisis, de reflexionar profundamente, de entender cuál es el sentido y el alcance del PPD como fuerza política”.

Además reconoció que haber ido en dos listas separadas en el oficialismo, fue “una tesis electoral que no logramos comprobar y tuvimos un mal resultado”, que “ampliar la base social y política del gobierno no resultó. No obstante, el espacio político del PPD es la centroizquierda dentro del gobierno de Gabriel Boric”.