Mario Desbordes: si fallo contra isapres es de aplicación particular “habrá millones de demandas”

La incertidumbre rodea al sistema privado de salud mientras se espera la resolución final de la Corte Suprema sobre la restitución de cobros excesivos realizados por las isapres. Mario Desbordes, exministro y expresidente de RN, criticó la actitud de las aseguradoras privadas por no cumplir el fallo del Tribunal Constitucional y advirtió que en países desarrollados los ejecutivos podrían enfrentar juicios e incluso acabar en la cárcel por cometer un delito penal. Desbordes propone un plan universal y criticó a la centroderecha por no defender a los usuarios perjudicados. Asimismo, señaló que las isapres han obtenido altas utilidades y han descuidado su responsabilidad en momentos difíciles, afirmando que han matado a la “gallina de los huevos de oro”. Desbordes, abogado de profesión, confirmó que en su estudio jurídico ya están siendo consultados por nuevas demandas.

A la espera del ingreso de la solicitud de aclaración por parte de la Superintendencia de Salud a la Corte Suprema, después de las declaraciones de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco en calidad de presidenta subrogante de la Tercera Sala del máximo tribunal, en relación con el fallo que ordena la restitución a los afiliados de los cobros excesivos realizados por las isapres, el futuro del sistema privado de salud se ve incierto.

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, confirmó que este martes concretarán el ingreso del oficio para resolver de una vez por todas una polémica que se arrastra desde al menos 2010, tras una sentencia del Tribunal Constitucional. Además, tres isapres interpondrán recursos de aclaración ante la Corte Suprema, en medio de dudas sobre el alcance del fallo, y trascendió que el ministro Sergio Muñoz adelantaría su regreso a funciones, ya que estaba de vacaciones legales hasta el 12 de junio y, tras lo ocurrido, regresaría durante esta semana para formar parte de la esperada resolución.

Quien salió a despejar algunas dudas fue el exministro, exdiputado y expresidente de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, para quien lo primero es esperar lo que va a resolver la tercera sala de la Corte Suprema cuando conteste las aclaraciones que están solicitando tanto las isapres como la superintendencia. Sin embargo, es enfático al señalar que la ministra Vivanco ha hecho un comentario en un medio de comunicación, y eso, dijo, “no es la vía oficial para aclarar cuestiones pendientes después de un fallo”, sobre todo cuando ella misma había señalado antes que el fallo era de aplicación general.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, el exministro Desbordes remarcó que las isapres no han acatado tanto el fallo del TC que data de 2010 como el de la Corte Suprema. En su opinión, “el fallo es muy claro, habla de aplicación general, es para todos los que somos usuarios o estamos en el sistema privado de salud”. Como abogado, Desbordes sostiene que el fallo tiene un efecto general y no solo para aquellos que han presentado demandas, como señaló la ministra Vivanco.

“Uno de los principios del derecho es que los fallos solo afectan a las partes, y ahí está la discusión. Si afecta solo a las partes, que es lo que ha planteado Vivanco y los defensores de las isapres, se les olvida mencionar que esto parte porque las isapres no han cumplido la ley. Uno dice, bueno, si es de aplicación particular, solo a los cientos de miles que han demandado, entonces va a haber, si esto no se soluciona y no se cierra el tema, un par de millones de demandas”, declaró Mario Desbordes.

“En países OCDE, ejecutivos de isapres podrían terminar en la cárcel”

El exdiputado aseguró a El Mostrador Radio que en caso de que se decida que el fallo se aplica de manera particular, “deberíamos tener una avalancha de fallos que colapsaría el sistema”. Eso, agregó, “sería una catástrofe para efectos procesales, ya que las cortes de apelaciones están atochadas de recursos de este tipo y sería complicado”. Y es que, según Mario Desbordes, las isapres lo único que lograrían es “chutear” el problema, pero no escaparían de él.

En ese sentido, planteó que “la debilidad de nuestro sistema hace que, en el mejor de los casos, estemos discutiendo si van a tener que devolver el dinero”. Probablemente, añadió, “en otros países de la OCDE, los ejecutivos de las isapres estarían enfrentando juicios e incluso podrían terminar en la cárcel, porque cuando no acatan un fallo y continúan cobrando de más, perjudicando económicamente a los clientes, están cometiendo un delito penal en países desarrollados”.

“Soy partidario de que exista el sector privado de salud”

Mario Desbordes propone que se haya hecho un plan universal “donde todos nuestros 7% se unan en un fondo común solidario con ayuda estatal y se garantice que todos tengamos acceso a un plan adecuado”. Sin embargo, aclaró que la discusión con la izquierda es si para ese plan universal todos migran a Fonasa, y él no está de acuerdo. De todas formas, recalca que las isapres han tenido utilidades durante décadas. De hecho, durante la pandemia, obtuvieron las utilidades más altas de su historia y las retiraron por completo. “Cuando una empresa obtiene grandes utilidades, debería reservar una parte para los periodos difíciles. Ganaron mucho y no gastaron nada, las propias isapres han matado a la gallina de los huevos de oro”, sentenció.

“Soy partidario de que exista el sector privado de salud y la competencia, pero no en los términos actuales, donde las isapres han abusado una y otra vez. La crisis tiene que ver con el modelo. Necesitamos avanzar hacia uno diferente”, declaró Mario Desbordes, quien también criticó al gobierno del Presidente Boric, así como a su propio sector. “Creo que la centroderecha, RN, la UDI y Evopoli, han cometido un tremendo error”, ya que “en lugar de defender a las isapres a ultranza, deberían haber dicho que están de acuerdo con la existencia de sectores privados y defender su participación, pero partiendo de la base de que no han cumplido con el fallo del TC de 2010 a sabiendas y, por tanto, han perjudicado económicamente a los usuarios. Nuestros partidos no han adoptado esa postura”.

El conflicto está lejos de resolverse pronto, pero Mario Desbordes está de acuerdo con el superintendente Víctor Torres y su idea de que las isapres paguen en un plazo determinado. Incluso afirmó: “Pueden tardar 15 años en pagar, pero mientras tanto no pueden retirar utilidades”. Las isapres, concluyó, seguirán funcionando, pero no han cumplido con un fallo, han abusado y la actitud de la Asociación de Isapres es clara: “No son capaces de proponer una alternativa”.

Mario Desbordes confirmó que en su estudio de abogados ya están siendo consultados por el tema de las demandas.