Ataque a puente ferroviario: indagan participación de grupos anarquistas

Continúan las investigaciones en torno del ataque explosivo contra un puente ferroviario de la región de Ñuble. Con el avance de las indagatorias se presume la participación de grupos anarquistas en el hecho.

La Fiscalía Metropolitana Sur es el estamento a cargo de las investigaciones que involucran ataques de grupos anarquistas. Al organismo han llegado nuevos antecedentes sobre el suceso. Asimismo, consigan que el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostendría una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para abordar el tema.

“Movimiento 18 de Octubre”

Durante este miércoles, una carta enviada por el grupo “Movimiento 18 de Octubre” al portar El Ciudadano se adjudica el atentado en Ñuble, así como, otros en las regiones de Valparaíso y Biobío.

“Nos hacemos responsables de los tres ataques con explosivos a infraestructura capitalista, sabotajes efectuados en Valparaíso por el Comando Mauricio Arenas Bejas, en Bío Bío por el Comando Lafkenche Pilmaiquen y en Ñuble por el Comando Luisa Toledo”, precisa la carta.

Asimismo, critican el acuerdo del 15 de noviembre como de las promulgaciones de la ley Nain-Retamal y del TPP11.

Finalmente, cierran con una alusión a los 50 años del Golpe de Estado: “A 50 años del Golpe de Estado, dejamos en claro que no hay lugar para titubeos. La derecha, Boric y su ignominia pretender cerrar este capítulo bajo excusa de unidad nacional. Les recordamos que la sangre de nuestros héroes no se transa y que mientras no sepamos dónde está el último detenido desaparecido no habrá perdón ni olvido”.