Sergio Bitar valora “nunca más” de la Armada, pero llama a hacer declaración conjunta de las FF.AA.

El exministro del gobierno de Allende y expresidente del PPD, quien también fue prisionero político en Isla Dawson, valoró las palabras del almirante De La Maza, aunque señaló la falta de un compromiso similar por parte de las demás ramas del Ejército. Bitar destacó la importancia de que los tres comandantes en jefe hagan una declaración conjunta de “nunca más” en beneficio del país. Además, enfatizó la importancia de recordar la historia sin divisiones y fomentar el diálogo respetuoso. También abordó las opiniones divergentes sobre el pasado, como el caso del consejero republicano Luis Silva, quien mostró admiración por Pinochet. Bitar destacó la necesidad de construir un país mejor, aprendiendo de las diferencias y buscando un futuro común.

“Que estos hechos no vuelvan a ocurrir nunca más, ni aquí ni, ojalá, en ninguna parte del mundo”, declaró el Comandante en Jefe de la Armada, Juan Andrés de la Maza, en un histórico reconocimiento de los sucesos acontecidos a partir del 11 de septiembre de 1973, durante una visita realizada al antiguo centro de detención de Isla Dawson, con motivo del 50 aniversario del golpe de Estado cívico-militar que derrocó al gobierno de Salvador Allende.

Para el exministro y expresidente del PPD, Sergio Bitar, quien además fue uno de los prisioneros de la isla del Estrecho de Magallanes utilizada como centro de detención y confinamiento para dirigentes y simpatizantes políticos del gobierno de la Unidad Popular, las palabras del almirante De la Maza tienen un gran valor. Durante el programa Al Pan Pan de El Mostrador radio, el exsecretario de Estado en los gobiernos de Allende, Lagos y Bachelet destacó la primera afirmación de este tipo por parte de un jefe de la Armada, aunque enfatizó que la FACH no ha hecho un “nunca más” similar.

“Es un momento muy importante para que, en los próximos 50 años, los tres comandantes en jefe hagan una afirmación simbólica ante Chile y su futuro, diciendo ‘nunca más'”, dijo el exministro Bitar a Mirna Schindler.

Según Sergio Bitar, la declaración de De la Maza es “muy relevante, muy importante para que sintamos que se recoge la historia constitucionalista de las Fuerzas Armadas de Chile” y espera que, “en el año de la Constitución, tengamos un nuevo camino para Chile y un futuro mejor”. El histórico militante del PPD enfatizó su deseo de que la declaración de “nunca más” sea más sólida institucionalmente. En ese sentido, manifestó que “sería aún más hermoso si fuera hecha por los tres comandantes en jefe”. Según él, eso sería una señal de valentía.

Bitar, quien fue ministro de Minería hasta julio de 1973 y exsenador por Tarapacá, reconoció que el gobierno de Allende tuvo errores y aceptó que alguien puede tener opiniones diferentes. “Recordar no divide, recordar es no tener amnesia, aprender de lo que viviste. Por eso, el ‘nunca más’ es tan importante”, reflexionó.

Además, agregó que en las visiones históricas es importante “entender que no habrá una verdad absoluta, pero que el otro puede escucharte”. En esa línea, abordó los comentarios del consejero republicano Luis Silva, quien admitió tener “un dejo de admiración” por Pinochet, a quien consideró un estadista.

“No considero que decir eso cruce una línea roja. Lo que importa más es lo que se hace, no solo lo que se dice. Yo he dicho que Pinochet era un asesino y un ladrón, y no tiene nada de estadista. Esa es mi opinión y él tiene la suya. Esas dos opiniones estarán en el Consejo Constitucional, y tenemos que construir el país del futuro. Intentemos encontrar qué hemos aprendido, aunque mantengamos nuestras diferencias”, concluyó Sergio Bitar.