Sindicato Chuquimata: “Codelco no aguanta más a ejecutivos que no sientan compromiso”

A propósito de que la presidencia ejecutiva de Codelco quedó vacía y que a la brevedad se debe designar un reemplazante, “es que como trabajadores nos preguntamos: ¿Cómo será la selección del nuevo presidente ejecutivo?, ¿será bajo los mismos criterios por los cuales se designó a Sougarret? En base a esta experiencia, estas preguntas también deben hacérselas el directorio”, sugieren desde el Sindicato Chuquicamata. “En ninguna parte del mundo, una empresa contrata a alguien por solo un año, menos aún si hablamos de la principal empresa productora de cobre del mundo”, continúan en su declaración. Respecto a un nuevo presidente ejecutivo, exigen que una situación así no se repita: “lo mínimo que se esperaría, es que esta persona tuviera las competencias, facultades y el tiempo necesario para ejercer este cargo. Lo anterior en este caso, claramente no se cumplió”. Finalmente, en su comunicado, evidencian que “Codelco ya no aguanta más a ejecutivos que no sientan compromiso con la compañía, que no asuman sus responsabilidades, ni que den cuenta de sus malas decisiones, que a la larga redundan en la gestión del directorio de la empresa. Los trabajadores estamos comprometidos y se nos obliga a asumir: ahora falta el compromiso y que responda toda la plana ejecutiva”.

En un comunicado, el Sindicato Chuquicamata dio a conocer su opinión respecto a la salida de André Sougarret de la presidencia ejecutiva de Codelco, señalando que “una renuncia de este tipo, deteriora aún más la imagen de la compañía”, en medio de la crisis que vive.

Los representantes de los trabajadores de la estatal, lamentan el hecho de que Sougarret fuera contratado “para resolver los grandes problemas de endeudamiento de Codelco, con niveles de productividad y producción en caída libre”, esto además, “en medio de la retrasada puesta en marcha de los proyectos estructurales más grandes del mundo, sumado a las constantes renuncias y/o cambios de altos ejecutivos dentro de la compañía”; escenario en el que “evidentemente no logró” sortear los desafíos, sentenció el sindicato.

Además denuncian que, todo esto, se dio en “un contexto de nulo diálogo con los trabajadores y con sus organizaciones sindicales, situación que aún se mantiene”.

Asimismo, agregaron que “para los intereses de la compañía, Sougarret no logró revertir el pésimo estado en el que se encuentra. En su calidad de presidente ejecutivo, se vio disminuido y superado por la contingencia, las urgencias y por las malas decisiones de sus vicepresidencias y gerencias”.

Por todo lo anterior es que, como Sindicato Chuquicamata, en representación de los trabajadores de la división, “hacemos un llamado a la alta dirección de Codelco, a ser audaces y certeros en la elección del próximo presidente ejecutivo. La alta dirección de Codelco debe dar una muestra clara de gobernanza y exigencia hacia los altos ejecutivos de la compañía: debe cambiar los lineamientos bajo los cuales se ha regido Codelco en los últimos años, que son precisamente los que tienen en el estado de debilidad actual”.

Finalmente, “creemos que es prioritario que el nuevo presidente ejecutivo tenga como objetivo principal que Codelco funda y refine todo su cobre”, y sea 100% estatal. “Solo avanzando por esta senda, Codelco podrá cumplir los desafíos presentes, logrando que la premisa de proyectar la empresa a 50 años más, tenga sustento en todos los sentidos, siguiendo con los desafíos que el presidente ejecutivo saliente y su “Tren” no han logrado cumplir”.

“Codelco ya no aguanta más a ejecutivos que no sientan compromiso con la compañía, que no asuman sus responsabilidades, ni que den cuenta de sus malas decisiones, que a la larga redundan en la gestión del directorio de la empresa. Los trabajadores estamos comprometidos y se nos obliga a asumir: ahora falta el compromiso y que responda toda la plana ejecutiva”, concluye el sindicato de trabajadores.