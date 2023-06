Ossandón califica de “penosas” declaraciones de dirigentes RN por caso Mellado: “Jugaron al empate”

El senador de RN criticó duramente la filtración del diputado Mellado, calificándola como “gravísima” y degradante para la acción política. Además, Ossandón extendió su solidaridad a la familia del exalcalde Torrealba, pero enfatizó que si es culpable, deberá asumir las consecuencias. También sostuvo que otros casos de corrupción deben ser investigados con igual empeño. El legislador llamó al diálogo y expresó su apoyo al Presidente Boric, aunque señaló que el corazón del Mandatario no ha cambiado y que persiste la demanda de mayor seguridad por parte de la ciudadanía.

El jueves 15 de junio, Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional (RN), admitió ser responsable de grabar y difundir el audio de una reunión privada del Presidente Boric con congresistas del sur en Cerro Castillo. Mellado afirmó que compartió la grabación de “buena fe” y declaró que asumirá la responsabilidad por esta acción.

El partido respaldó y valoró las declaraciones del diputado Mellado. El senador Chahuán se comunicó con el Gobierno para expresar el pesar de Renovación Nacional por la filtración de la reunión en Cerro Castillo. El timonel de RN elogió a Mellado como un diputado extraordinario y comprometido con La Araucanía. Además, destacó que Mellado ha respaldado las querellas presentadas por el partido para defender el Estado de Derecho en la denominada macrozona sur.

Chahuán añadió que la gravedad del problema en La Araucanía requiere que todas las fuerzas busquen soluciones al conflicto y eviten distracciones. Sus declaraciones fueron criticadas por el senador de RN, Manuel José Ossandón, durante el programa Al Pan Pan con Mirna Schindler. A su juicio, los dichos del presidente del partido, fueron penosas.

El senador Ossandón calificó como “gravísimo” la filtración del diputado Mellado. Dijo que degrada la acción política y “los mete a todos en un tremendo forro”. Fustigó categóricamente la actitud del parlamentario por La Araucanía. “Un diputado que miente es grave”, señaló.

“No se trata de pasarlo al Tribunal Supremo. Lo penoso de mi partido fueron las declaraciones de sus dirigentes, que jugaron a la empate. Primero dijeron, llamamos, pedimos disculpas, y despues justifican lo que hizo. No me parece. Es sumamente grave”, sentenció el senador Ossandón. Y agregó: “En una reunión tan importante, que tiene que ver con seguridad nacional, se conversan temas peligrosos para tu integridad o la de tu familia”. Por ejemplo, mencionó, “hablar de los presos del conflicto mapuche o del terrorismo, personas hablan de eso en primera persona, exponerlos me parece de una irresponsabilidad tremenda”, sobre todo porque “los terroristas son super vengativos”.

El legislador de RN aseguró que los últimos hechos de violencia con explosivos en la zona sur, es” la preparación para un gran evento”. Si estos atentados llegan a Santiago, añadió, será un tremendo desafío para el Presidente Boric.

Torrealba “tendrá que pagar”

Más allá de lo ocurrido en La Araucanía, lo cierto es que RN no pasa por su mejor momento. A la filtración del diputado Mellado, se suma la formalización del exalcalde de RN Raúl Torrealba, aunque según el senador Ossandón, “cada persona es responsable de sus acciones, no es el partido”.

Manuel José Ossandón extendió su solidaridad con la familia de Torrealba. Pero si es culpable y responsable, comentó, “tendrá que asumir las consecuencias de todos sus actos”, ya que “no hay que defender lo indefendible”.

“Si es culpable (Torrealba) tiene que asumir todas las consecuencias. Dice que es inocente y tiene que tener las oportunidades para demostrarlo. Si no es inocente, tiene que pagar igual que cualquier persona”, declaró el senador, junto con deslizar una crítica hacia el fiscal Xavier Armendáriz a raíz del caso de desvío de fondos municipales en Vitacura. Ossandón espera que el persecutor no use este caso para “hacerse famoso”, ante su candidatura para Contralor General de la República.

Sobre la acusación que pesa sobre el exdirector de los programas “Vita”, Renato Sepúlveda, de que parte de dineros habrían ido a campañas de representantes de Chile Vamos, el senador Ossandón sostuvo que es “muy grave y hay que investigarlo”. El caiga quien caiga, no corresponde, advirtió, pero sentenció: “pongamos el mismo empeño a todos los casos”.

“Si Torrealba es culpable y este señor es culpable, tendrán que pagarla”, concluyó.

La gente quiere ver “más canas”

El senador Manuel José Ossandón también abordó la crisis de seguridad pública, tanto en el sur como en la capital. Afirmó tener claro que si a Gabriel Boric le va mal “le va a ir mal a todos”, aunque criticó que “ellos tienen fobia hacia todo lo que tenga que ver con el orden público”. A su juicio, al Frente Amplio, “no le ha caído la teja” en este asunto.

“El gobierno de Piñera no me gustaba, pero a el le negaron la sal y el agua”, reconoció el senador Ossandón, junto con un llamado al diálogo pero reconociendo que “hay un grupo de diputados más duros”.

Ossandón dijo que al Mandatario “hay que apoyarlo”, pero advirtió que “el corazón del Presidente no ha cambiado”. Y aunque descartó una mala actitud del Jefe de Estado, planteó que “en Chile, tú sales a la calle y la gente lo único que quiere son canas, ya no quiere mas jóvenes porque considera que este Pais se está hundiendo gracias a los jóvenes”.