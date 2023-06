Eurodiputado advierte preocupación “por la enorme penetración de China en el comercio con Chile”

Nueve eurodiputados, integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, visitan Chile hasta hoy. Uno de ellos, Francisco Millán Mon –miembro del Partido Popular (PP) de España–, afirmó que no pueden arriesgarse a depender absolutamente del mercado chino y, en ese contexto, están buscando la “recuperación” de América Latina. Asimismo, enfatizó que en el Viejo Continente necesitan el litio, pero no con una visión extractiva. Al respecto, agregó que “queremos también ayudar a Chile a reindustrializarse con el litio”. En otro orden, Millán valoró la postura de La Moneda frente a la guerra de Rusia contra Ucrania. Además, resaltó la necesidad de dar un salto y un nuevo impulso a la relación entre Europa y Latinoamérica. Millán Mon reconoció que la polarización política es algo que desafortunadamente los europeos también sufren.

-¿Cuál es el salto que se busca dar en las relaciones entre ambos continentes, con miras a la Cumbre UE-CELAC?

-Va a haber un salto, usted lo ha dicho bien. Yo creo que ahora estamos en un momento muy importante de la relación, pero yo creo que el momento más importante va a ser cuando se firme y empiece a aplicarse el nuevo acuerdo, lo que se llama el acuerdo avanzado, que es la modernización del acuerdo que entró en vigor en el 2002, que fue muy importante en lo comercial, político, etcétera, pero había que actualizarle muchos puntos.

-¿Cuáles eran esos puntos?

-Servicios y contratación pública era un terreno donde el otro acuerdo se había quedado, le faltaba ambición. Y este acuerdo, sin embargo, entra ahí. También hay productos comerciales que se van a beneficiar de la supresión de aranceles, pero sobre todo va a permitir un salto en la relación.

-¿Cómo evalúa la actual dinámica y las relaciones entre la UE y América Latina?

-Yo estoy preocupado viendo las cifras de la enorme penetración de China en el comercio con Chile. Yo veo que los porcentajes de China hoy son altísimos y que la Unión Europea, después de haber llegado a un alto nivel, en 2011-2012, en buena parte producto de ese acuerdo de 2002, pero sin embargo en los últimos años estamos en una tendencia para abajo en comparación con el ascenso chino y también de Estados Unidos. Hoy somos el tercer socio comercial, creo que estamos en el 12%, China debe estar en más del 30%, las exportaciones creo que son un 38% chilenas que van a China, etc. Nosotros tenemos que dar un salto en los dos sentidos, en el sentido de Chile para allá y de nosotros para acá. Y yo creo que con este acuerdo, por eso se habla de salto, y hago mía esa expresión, yo creo que tenemos que dar el salto, y este acuerdo va a favorecer ese salto.

-¿Cuál ha sido el principal desafío?

-La relación comercial con Chile ha subido muy poco en los últimos años. Nos ha faltado ese acuerdo modernizador que va a ser este. Hay un cierto estancamiento, porque otros socios han entrado más. Entonces, nuestras cifras con otros han cogido más terreno. Éramos el primer socio comercial y ahora somos el tercero. Seguimos siendo todavía el primer socio en inversión, pero en flujos comerciales no. Por tanto, creo que va a haber un salto cuantitativo por el acuerdo cuando entre en vigor y empiece a aplicarse.

-¿Hay plazo para concretar el acuerdo?

-Confío en que todo esto tiene que acabar antes de que el Parlamento se disuelva, que va a ser en mayo del año próximo. Esto tiene que firmarse cuanto antes. Mi impresión es que puede ser en noviembre, por lo que he oído hoy. Yo creo que a partir de ahí, con la aplicación de ese acuerdo, un acuerdo provisional, interim agreement, como sea, yo creo que a partir de ahí los flujos comerciales se intensifiquen. Y también se dará un salto, no solo en una cita bilateral, también en una cita multilateral como la reunión unión UE-CELAC en julio, pero eso ya no es solo con Chile. El salto se busca dar también a nivel regional. Es multilateral, claro.

-¿Cómo evalúa la reciente visita de la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen?

-Hemos venido en un momento especialmente propicio porque hace una semana estuvo aquí la señora Von der Leyen en una visita también exitosa, creo yo, y también me lo parece porque se dio un impulso a un acuerdo que me parece de gran importancia, que es un acuerdo relativo a raw materials, a materias críticas. Es decir, por ejemplo, el litio, tan importante, para las baterías eléctricas, que es un poco la nueva frontera, bueno, la frontera ya no nueva, la frontera que tenemos ahí para la industrialización del sector automovilístico de Europa, que es una gran potencia industrial. Necesitamos el litio para las baterías.

-Europa está muy interesado en el litio chileno, ¿no?

-No podemos depender en el 97% del litio de China. Por tanto, Chile es el país que tiene mayores reservas de mundo. El que más produce es Australia, pero las mayores reservas están aquí. Por tanto, nosotros también necesitamos el litio de Chile, pero no lo necesitamos con una visión extractiva de “me llevo el litio y luego lo refino en Europa”, que es lo que hacen los chinos, lo compran aquí y luego lo hacen todo allí. Y el valor añadido se lo quedan allí. Nosotros no, queremos ayudar también a Chile a que se reindustrialice con el litio.

-¿Qué otros temas se abordaron durante las reuniones con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y los representantes de la sociedad civil y think tanks chilenos? ¿La guerra en Ucrania, tal vez?

-Desde luego, todos valoramos el posicionamiento claro de Chile sobre la guerra ilegal y de agresión de Rusia contra Ucrania, incluso ha habido ayuda humanitaria para los ucranianos. Aquí ha habido un posicionamiento claro contra la agresión rusa por parte del gobierno chileno. Es una guerra contra las reglas de juego más básicas del derecho internacional: el principio del no abuso de la fuerza, el principio básico del derecho internacional, el respeto a la integridad territorial, etc. Se están conculcando los principios básicos del orden internacional nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, eso no debe preocupar solo a los europeos, debe preocuparnos a todos.

-¿Cómo evalúan las intervenciones del presidente Zelenski en Chile?

-Zelenski fue invitado también a hablar aquí a las Cámaras. Yo creo que ese posicionamiento es claro, pues nosotros lo hemos alabado hoy en las conversaciones que hemos tenido. Nos encontramos en materia de valores y de principios muy cómodos con Chile. También hay una convergencia con nosotros en materia de derechos, de respeto a los derechos humanos.

-¿Les preocupan las diferencias de regímenes políticos en la región?

-El Presidente Boric ha tenido un posicionamiento claro, también con países de la región, que comprendo no les sería tan fácil, pero claro, tenemos una grave preocupación con lo que pasa en materia de respeto a los derechos humanos, en Cuba, Venezuela, Nicaragua, y el posicionamiento reciente de Boric en la cumbre de la CELAC en Brasil, en relación con la dictadura, el régimen autoritario de Maduro, pues también es de agradecer, por lo menos desde mi grupo lo valoramos mucho. Por tanto, no solo hemos hablado de temas comerciales y económicos, sino también de temas políticos.

-¿Esperan que Latinoamérica se cuadre con la postura de la Unión Europea ante la guerra en Ucrania?

-Espero que haya acuerdo. Firmemente me gustaría que lo hubiera. Y ojalá me den la alegría. Porque no me entusiasmó la declaración que hubo en Santo Domingo de la Cumbre Iberoamericana. A mí no me gustó el comunicado final, me pareció demasiado tibio en el tema de la guerra de Rusia. Me gustaría un pronunciamiento más rotundo. Y espero que el señor Charles Michel, el señor Borrell, la señora von der Leyen, etc., también insistan en que ha existido una clara condena de la guerra de Rusia. Ese comunicado a mí me pareció tibio. Me gustaría que hubiera un pronunciamiento más energético. Sí, más energético, de clara condena de lo que es una agresión. Está todo globalizado: la agresión de Putin repercute también aquí.

-¿Cuál será el tono del encuentro con parlamentarios chilenos mañana en Valparaíso?

-En la reunión con los parlamentarios se tratarán las relaciones bilaterales, la relación Unión Europea-América Latina. Y yo creo que en este mundo globalizado, pero crecientemente multipolar y polarizado, también está un eje clave que es la rivalidad chino-americana. Pero claro, lo de Rusia, que no será una cosa de poco tiempo, va a ser una crisis muy profunda durante mucho tiempo. También nos hemos dado cuenta de que esta globalización tiene que ser un poco más controlada. Y no podemos tener esa dependencia del 97% del litio de China, a que antes hacía referencia, no podemos depender de China para las mascarillas, no podemos depender solo de China o de la India para determinados productos.

-¿Qué papel juega América Latina en el conflicto europeo?

-Hay una dependencia energética de Rusia por parte de los europeos. Por tanto, tenemos que diversificar y un poco lo que se ha llamado la globalización de los amigos o el Friendshoring. Y ahí América Latina juega un papel, porque compartimos valores, principios, muchos principios culturales, visión del mundo, cosmovisión, nuestras raíces comunes, incluso hasta el cristianismo, que es una base la dignidad del ser humano, etcétera. Por tanto, yo creo que en este contexto de polarización y de ajuste de la globalización América Latina sale como un aliado natural, emerge como un aliado natural de Europa.

-¿Fue un voto de confianza de Europa hacia Chile la visita de Ursula von der Leyen?

-La señora Von der Leyen vino aquí, vino también a Argentina, fue a Brasil y luego subió a México. O sea, no solo vino a Chile, fue un viaje en cuatro días, cuatro países. Pero yo creo que esto también hay que verlo en el contexto de -me permitía llamarla- reemergencia de América Latina, en este contexto de la polarización o del enfrentamiento con Rusia y también de la necesidad de que sea una globalización donde se tenga en cuenta muy preferente también a los países amigos. Yo creo que nosotros hemos entendido, hemos visto que no podemos depender tan absolutamente de China para una serie de cosas. No podemos arriesgarnos a tener esa dependencia tan absoluta del mercado chino. Y en ese contexto al que antes me refería es donde se produce esa recuperación, si se pudiera hablar así, de América Latina. Necesitamos dar un nuevo impulso a la relación con América Latina. Desgraciadamente, estuvimos muy parados a la hora de impulsar estos acuerdos con Chile, con México, y con Mercosur donde todavía queda por hacer.

-¿Llega tarde el acuerdo?

-Hemos tardado casi nueve años en cerrar ese acuerdo. Con México está cerrado hace dos o tres años, pero no acabamos de firmarlo. Con Mercosur se ha llegado a un texto, pero que todavía le falta. Yo creo que ahora, con esta sensación de que América Latina reemerge, nos ha entrado prisa para de nuevo por poner en el radar de las prioridades a América Latina. Y esto es el viaje de la señora von der Leyen. Las relaciones tienen que ser mucho más fluidas.

-¿Ven la polarización política como un elemento disuasivo para las inversiones europeas?

-Desgraciadamente hoy la polarización política es algo que también los europeos desgraciadamente sufrimos. Y hasta en Estados Unidos se sufre polarización política. Pero lógicamente la inversión quiere escenarios estables, también seguridad inversora, para lo cual va a contribuir también este acuerdo. Esto es básico. Si el dinero es temeroso y necesita contexto de estabilidad.

Cabe mencionar que el eurodiputado Millán también se refirió a la complicada situación de empresas europeas de energías renovables, que se han visto golpeadas por problemas regulatorios en suelo nacional. Expresó su preocupación por el tema, pero dijo esperar que tenga buenos resultados el anuncio del gobierno del Presidente Boric sobre cambios al tarifario eléctrico que ha complicado las inversiones europeas.

Eurodiputados visitan Chile

Entre ayer y hoy nueve eurodiputados, integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, visitan Chile en el marco de una gira que realiza dicha Comisión a América Latina durante junio y que llevará a los eurodiputados a Bras, posteriormente. Han sostenido reuniones con miembros del Ejecutivo y del Poder Legislativo, además de realizar una visita al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Como parte del creciente afianzamiento de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, la visita busca conversar sobre cómo dar un salto cualitativo en la asociación estratégica birregional UE-América Latina, con vistas a la Cumbre UE-CELAC de los días 17 y 18 de julio de 2023 en Bruselas (Bélgica) y la 15ª sesión plenaria de EuroLat en Madrid (España) del 24 al 27 de julio de 2023.

La visita, encabezada por el eurodiputado alemán del Partido Popular Europeo David McAllister, tiene como objetivo intercambiar visiones sobre el estado actual de las relaciones bilaterales, con vistas también a la próxima firma del Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile, que permitirá fortalecer la cooperación en los ámbitos político, comercial y de inversión. Es, asimismo, una oportunidad para discutir la actual dinámica geopolítica al nivel regional y los desafíos globales en el contexto de lo que consideran es una guerra de agresión rusa contra Ucrania, así como de la reciente cumbre de Jefes de Estado de países sudamericanos organizada en Brasil el pasado 29 de mayo.

En el marco de la visita, ayer sostuvieron una reunión con la Ministra de Relaciones Exteriores (s), Gloria de la Fuente, y un encuentro con representantes de la sociedad civil y de think thank chilenos. Hoy se reunirán con el Presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, con quien el eurodiputado David McAllister realizará una Declaración de Prensa conjunta. Inmediatamente después, los eurodiputados se trasladarán al Congreso Nacional en Valparaíso para participar en diversas reuniones. Se reunirán con Vlado Mirosevic, Presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas; Tomás De Rementería, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y Diputadas, y con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.