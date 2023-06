Presidenta de la Comisión Europea pone presión al Gobierno por crisis de energías verdes

El presidente de Acera, Jaime Toledo, destaca el desafío que enfrentan las inversiones europeas en energías renovables en Chile, debido a la falta de valoración adecuada de la energía limpia en el sistema tarifario actual. La ausencia de regulación apropiada y la obsolescencia del modelo diseñado en 1982, dificultan el desarrollo de un mercado saludable de energías renovables y ponen en riesgo las inversiones europeas. Se requieren cambios regulatorios urgentes para evitar dificultades financieras en el sector y mantener la competencia en el mercado. Desde el Gobierno han sostenido una serie de reuniones con autoridades del Viejo Continente y ya anunciaron el pronto envío al Congreso del proyecto de ley de Transición Energética, a un día de la visita a Chile que hará este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien –entre otras actividades– firmará la entrega de un fondo por 250 millones de euros para apoyar la estrategia de hidrógeno verde.

Chile y Francia firmaron una declaración conjunta para la creación de un grupo de trabajo bilateral destinado al desarrollo del hidrógeno verde. Todo bien hasta ahí, en línea con la meta de descarbonización fijada para el año 2050. Sin embargo, el hidrógeno verde no puede considerarse “verde” si se produce utilizando energía proveniente de combustibles fósiles. Aunque las inversiones de empresas europeas de energías renovables ya ascienden a 5 mil millones de euros, se han topado con un verdadero “cortocircuito”: el tarifario eléctrico chileno data de 1982, lo cual hace que el negocio sea actualmente poco o nada rentable.

Los europeos están preocupados. La gran cantidad de horas en las que el costo marginal de la energía es cero está generando estrés en su situación financiera. De hecho, ya se han retirado tres proyectos del sistema y dos de ellos han caído en insolvencia.

El presidente de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera), Jaime Toledo, declara a El Mostrador que las inversiones europeas enfrentan el desafío de que la energía producida por las plantas renovables se valora a precio cero durante gran parte del día. Esto significa que las empresas no pueden cubrir sus costos operativos ni pagar las inversiones realizadas con los créditos proporcionados por los bancos europeos.

El sistema eléctrico chileno utiliza un modelo de tarificación diseñado en 1982, enfocado en la energía generada por centrales hidroeléctricas y termoeléctricas que utilizan combustibles fósiles. Este modelo no consideraba la integración de energías renovables no convencionales, como la solar y la eólica, que ahora representan el 38% de la energía producida en Chile. El modelo tarifario actual no valora adecuadamente la producción de energías limpias y renovables, lo que plantea un problema para las empresas del sector.

“La irrupción, los últimos años, de grandes volúmenes de energía renovable no convencional en nuestro sistema eléctrico hace que este modelo tarifario ya no funcione, porque es un modelo que quedó obsoleto, porque no está diseñado para valorizar la producción de las energías limpias y renovables, sino que tenía otra concepción”, explica Toledo.

La falta de regulación adecuada para las renovables en Chile ha generado un déficit regulatorio y dificulta el desarrollo de un mercado de energías renovables saludable. Esto pone en riesgo las inversiones realizadas por las empresas europeas y dificulta la transición hacia una matriz energética completamente renovable en el país. La falta de una regulación apropiada también afecta el desarrollo del mercado de hidrógeno verde, ya que este depende de la producción de energía eléctrica renovable.

“La regulación no ha acompañado a la irrupción tecnológica de las renovables. Seguimos tarificando bajo el mismo método que utilizamos el año 82 y, por lo tanto, tenemos un problema”, agrega el titular de Acera.

Toledo subraya la importancia de contar con una regulación que reconozca la nueva composición tecnológica del sistema eléctrico chileno y permita viabilizar las inversiones en energías renovables. Si no se soluciona este problema pronto, dice, las empresas del sector podrían enfrentar más dificultades financieras, lo que podría llevar a la venta de activos y a la reconcentración del mercado en unas pocas compañías, reduciendo la competencia y aumentando los precios.

Ursula von der Leyen y los 250 millones de euros para hidrógeno verde

Los medidores corren y es crucial que se realicen cambios regulatorios importantes antes de fin de año para evitar la insolvencia de más empresas del sector y mantener la competencia con un “alto voltaje” en el mercado. Si no se toman medidas rápidamente, esto podría generar un problema significativo, ya que las empresas que no puedan cumplir con sus compromisos de venta de energía serán absorbidas por otros actores, no solo generando una menor competencia sino también precios más altos.

Para hacerse cargo de esta situación, recientemente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores se llevó a cabo una reunión clave para el sector eléctrico chileno. Estuvieron reunidos los ministros de Energía, Diego Pardow; de Hacienda, Mario Marcel; de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren; y la subsecretaria de de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, con un grupo de embajadores europeos y representantes de gremios del sector, en un esfuerzo del Ejecutivo por contener las preocupaciones en torno a la situación financiera que enfrentan las empresas de energías renovables.

La reunión con los embajadores se dio en la previa de la visita a Chile que hará este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien —entre otras actividades— firmará la entrega de un fondo por 250 millones de euros para apoyar la estrategia de hidrógeno verde.

“Ursula viene a Chile con algunos programas de fomento de la industria del hidrógeno verde, pero el hidrógeno verde solo puede ser verde si se produce con energía eléctrica proveniente de fuentes de energías renovables no convencionales. El hidrógeno verde necesita centrales en operación renovables, productoras de energía eléctrica renovables. Si no hay energías renovables, no hay hidrógeno verde”, concluye Jaime Toledo.

Cabe mencionar que, en dicha reunión, participaron los embajadores de Alemania, Austria, España, Irlanda y de la propia Unión Europea, que es liderada en Chile por León de la Torre Krais, además de un representante de Italia. Por los gremios estuvieron presentes Claudio Seebach, presidente ejecutivo de Generadoras; Jaime Toledo, presidente de Acera; Francesca Milani, presidenta de Acenor; Cristián Sepúlveda, gerente ejecutivo de ACSP; Matías Cox, director ejecutivo de GPM AG; y Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero.

Ejecutivo apura cambios al tarifario

En la reunión entre los gremios y asociaciones del sector eléctrico, el ministro de Energía, Diego Pardow, realizó la presentación de los “Avances y Medidas Adicionales de la Agenda Inicial de Segundo Tiempo para la Transición Energética”. El principal anuncio se centró precisamente en el perfeccionamiento del mecanismo de asignación de Ingresos Tarifarios que existe en la Ley Eléctrica.

El Gobierno contempla el pronto envío al Congreso del proyecto de ley de Transición Energética que incluye acciones de corto y mediano plazo. De acuerdo con lo informado por las autoridades de Gobierno, esta iniciativa incorporará dos medidas relevantes para el sector: una modificación en la forma de reasignación de los ingresos tarifarios y la licitación de un sistema de almacenamiento de energía de gran tamaño en el norte del país, el que fue uno de los anuncios realizados por el Presidente Gabriel Boric, en su reciente Cuenta Pública.

El Ministro Diego Pardow destacó que este encuentro da cuenta de la prioridad que tiene para la actual administración la promoción de energías renovables. “El sector energético es clave para alcanzar la carbono neutralidad en nuestro país. Y este proyecto de ley, presentado hoy a embajadores, gremios y organismos multilaterales, da cuenta de ese objetivo. Por eso, como gobierno hoy quisimos explicar y dar detalles del proyecto de ley de manera de entregar certezas a las inversiones actuales y futuras para el proceso de descarbonización energética, promoviendo acciones urgentes y precisas para impulsar este segundo tiempo de la transición energética”, afirmó.

En tanto, el Ministro de Hacienda, Mario Marcel, resaltó que el cambio en la matriz energética hacia energías renovables es fundamental para el desarrollo económico sostenible del país, ya que “acostumbramos a mirarnos como un país dependiente de la importación de hidrocarburos y hoy tenemos la posibilidad de ser, en un plazo no muy lejano, prácticamente autosuficientes en la generación de energía de fuentes renovable. Como Gobierno entendemos que este tema es muy importante. Entonces, junto con otros ministerios que han estado preocupados de la materialización de las inversiones, de la resolución de problemas que surgen producto de las diversas autorizaciones que se requieren en el camino, vamos a estar disponibles para colaborar”.

“Como Cancillería, valoramos mucho la realización de esta reunión que convoca a embajadores y representantes de las empresas interesadas, organizada por nuestra Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales. El diálogo público y privado es esencial en este ámbito y estamos comprometidos con acciones que promuevan una transición energética en línea con los objetivos de desarrollo sostenible”, comentó el Canciller Van Klaveren.

Por su parte, la subsecretaria Sanhueza comentó que “en la política de relaciones económicas internacionales hemos sido pioneros en incorporar disciplinas en materias medioambientales a los acuerdos, junto con una protección a las inversiones extranjeras; es importante buscar un balance entre esto y el derecho a regular que tenemos los Estados, con el fin de cumplir objetivos de políticas públicas que combatan al cambio climático y colaboren con la protección del medio ambiente”.

En el encuentro, además, se dieron a conocer otros avances de la agenda inicial para un Segundo Tiempo de la Transición Energética, que lleva adelante el Ministerio de Energía, como el ajuste del sistema de compensación del impuesto a las emisiones, que implicó la eliminación de la denominada “Compensación Tipo B” al que estaban afectas las empresas de energía renovable.

Asimismo, se concretó la modernización de las licitaciones de suministro de clientes regulados, cuyas bases preliminares fueron emitidas durante el mes de mayo; la revisión y ajuste de los mínimos técnicos de centrales térmicas, coherente con la actualización de la norma de emisiones; junto con la apertura, por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), de un periodo de Open Season para el desarrollo de obras urgentes para el sistema de transmisión, el que fue ampliado, debido al interés manifestado por los actores participantes.

“La reforma anunciada por el Ministerio de Energía es crucial en dos frentes: primero, busca restablecer el equilibrio tarifario que actualmente se encuentra distorsionado por limitaciones en la normativa y, segundo, ayuda a mitigar -al menos en parte- los efectos financieros adversos que están impactando a las empresas de energías renovables”, remarca Acera en un comunicado.

El gremio reafirmó la necesidad de tramitar este compromiso de proyecto de ley urgentemente, demostrando así la necesidad de acciones inmediatas y decisivas, sobre ad portas de la visita de la alta autoridad europea. “Estamos convencidos de que, implementada de forma correcta y en el corto plazo, esta reforma puede colaborar con la sostenibilidad de la industria renovable que hoy enfrenta amenazas”, agregan.

Sin embargo y pese a que el anuncio de esta medida representa un esfuerzo positivo, Acera también señala que, con las estimaciones e información que tienen a la fecha, en algunos casos de empresas generadoras en estrés, esta medida colaborará sólo con menos de un 10% del total del desbalance financiero.

Por tanto, sostienen, “urge no sólo su implementación en el corto plazo, sino seguir explorando otras medidas tendientes a corregir las distorsiones del mercado que han originado las afectaciones financieras de las generadoras renovables”.

La agenda de Ursula von der Leyen en Chile

La primera actividad de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en suelo nacional, está programada para este miércoles 14 de junio a las 10.40 horas, cuando se le realice una ceremonia de bienvenida en el pórtico del Palacio de La Moneda. Luego, a las 11.45 horas, la exministra de Defensa alemana, sostendrá la primera reunión de trabajo ampliada encabezada por el Presidente Boric en el Salón Rojo de la sede del gobierno chileno.

Pasado el mediodía, a las 12.15 horas, se concretará el lanzamiento de las iniciativas de cooperación en materia de hidrógeno renovable, denominadas, según la agenda oficial de la visita de la líder europea, “Proyecto Team Europe para el Desarrollo de Hidrógeno Renovable en Chile” y “Fondo Team Europe de Hidrógeno Renovable en Chile”, en el Patio de Las Camelias. Posteriormente, a las 12.30 horas, habrá una conferencia de prensa conjunta entre el Mandatario y Von der Leyen.

Finalmente, a las 14.00 horas, Ursula von der Leyen visitará, junto al ministro Van Klaveren, la Planta Recicladora Comberplast en San Bernardo.