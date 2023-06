Oposición retira censura contra diputada Pérez pero anuncia acciones judiciales por fraude al fisco

Tras la renuncia de la diputada Catalina Pérez y ex presidenta de RD a la vicepresidencia de la Cámara por los cuestionamientos en su contra por el millonario convenio del Serviu y una ONG ligada a su pareja, en la bancada de la UDI y en el comité de senadores del PS afirmaron que los hechos deben ser investigados por el Ministerio Público. “Con la renuncia de la diputada Pérez, vamos a retirar la censura a la mesa y con esto damos por superada la censura. Ahora nosotros vamos a seguir en los tribunales de Justicia”, anunció el jefe de la bancada gremialista, el diputado Juan Antonio Coloma. “Esto tiene que tomarlo el Ministerio Público, esto no termina porque el Ministro Montes diga que va a hacer un sumario”, agregó el senador del PS, Fidel Espinoza

Tras la renuncia de la diputada Catalina Pérez y ex presidenta de Revolución Democrática (RD) a la vicepresidencia de la Cámara por cuestionamientos en su contra por el millonario convenio del Serviu y una ONG ligada a su pareja, en la bancada de la UDI y en el comité de senadores del PS afirmaron que los hechos deben ser investigados por el Ministerio Público.

La polémica surgió luego de que un diario de la región de Antofagasta revelara un convenio entre la Secretaría Regional de Vivienda de Antofagasta, que encabezaba el ex seremi Daniel Andrade, pareja de la diputada RD, y la fundación Democracia Viva por $ 426 millones, que dirigía el también militante de RD, Carlos Contreras.

El hecho generó molestia y suspicacias tanto en el oficialismo como en la oposición, aun cuando el presidente del RD, senador Juan Ignacio Latorre afirmó en entrevista con El Mostrador que no había irregularidades que hayan sido detectadas.

No obstante, la explicación del presidente de la colectividad creada por el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, no fue suficiente para los legisladores.

“Con la renuncia de la diputada Pérez, con la renuncia del Seremi, con la renuncia de su pareja; vamos a retirar la censura a la mesa, queremos ser claros, lo que nosotros queríamos era que se retirara de la mesa la diputada de RD, la expresidenta de RD y con esto damos por superada la censura. Ahora nosotros vamos a seguir en los tribunales de Justicia”, anunció el jefe de la bancada gremialista, el diputado Juan Antonio Coloma.

En el Socialismo Democrático la renuncia de la diputada de RD a la vicepresidencia de la Cámara de Diputados, tampoco produjo alivio.

“Es un hecho absolutamente vergonzoso y lamentable Estos son los jóvenes que dijeron que venían a cambiar la política, que hablaron de la superioridad moral, los que señalaban de que el amiguismo y el nepotismo no iban a existir en su gobierno. Y mira a lo que han llegado, un convenio que representa el 10% del presupuesto de Antofagasta en esa área programática para beneficiar a la pareja de una parlamentaria”, señaló el senador Fidel Espinoza.

Y agregó: “Esto tiene que tomarlo el Ministerio Público, esto no termina porque el Ministro Montes diga que va a hacer un sumario y que va a mandar una delegación a Antofagasta, tiene que el Ministerio Público hacerse parte de una investigación acuciosa de oficio por los graves hechos que están ocurriendo en Antofagasta. La ciudadanía merece saber qué más hay detrás, qué otros funcionarios o miembros de este directorio de Democracia Viva están en el gobierno”.

“Es lamentable que el colega senador Latorre, presidente de ese partido, salga pretendiendo montar aquí un muro de protección respecto a los graves hechos. Es muy lamentable, muy lamentable. Y esperamos también que el presidente hable, que el presidente Boric diga que le parece. El Ministerio Público tiene que investigar, incautar celulares, incautar computadores, tiene que investigarse a fondo esta situación”, concluyó el senador socialista Fidel Espinoza.

Por su parte, la diputada de RD acusó un “aprovechamiento político” y afirmó que tomó esta decisión de renunciar a la mesa para proteger el proyecto del oficialismo “El daño que se me ha infringido no puedo permitir también se le infrinja también al oficialismo, tenemos un proyecto político y Congreso que cuidar (…) No vamos a dar lugar al aprovechamiento político de ninguna fuerza ni en esta ni en otras ocasiones”, sostuvo

En tanto desde el presidente del Consejo Para La Transparencia, Francisco Leturia también abordó el llamado RD-gate .”Estas cosas pasan y van a seguir pasando porque las fundaciones que reciben dineros del Estado no están sometidas a la Ley de Transparencia y tampoco son fiscalizadas por Contraloría. No podemos depender de que haya un periodista o un medio de comunicación que divulgue esto para que podamos ejercer control y fiscalizar. Desde hace mucho tiempo hay varias leyes dormidas; la Ley de Transparencia 2.0 soluciona este tipo de cosas y sigue estando paralizada en el Congreso. Mientras eso no avance, estas cosas van a seguir pasando”.