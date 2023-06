Ministro de Vivienda Carlos Montes: “Vamos a pedir la restitución de los dineros a Democracia Viva”

El titular del Minvu planteó que lo sensato y razonable es que la fundación representada por Daniel Andrade —pareja de la diputada RD Catalina Pérez— ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. El ministro Montes señaló que una parte de los recursos ya ha sido gastada. Sin embargo, la parte que aún no ha sido gastada y se encuentra en proceso de revisión, “nos parece que debe ser restituida”. Si no lo hacen, dijo, “iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos”. En esa línea, consultado sobre si el Gobierno presentará una querella, el secretario de Estado aclaró que “se están estudiando todas las posibilidades”.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la investigación que la cartera desarrolla a raíz de los convenios de transferencia de recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva. El secretario de Estado dijo que esta organización debe restituir los recursos asignados y no descartan querella en este caso.

“Ya iniciamos un trabajo para el cambio de modelo de asignaciones que viene desde el 2015-2019 en su aplicación, por uno más transparente y con mejores estándares, porque nos interesa seguir trabajando con fundaciones que hacen una tremenda tarea en campamentos, organizaciones sin fines de lucro, que tienen una historia en el trabajo territorial”, señaló el ministro Carlos Montes (PS).

Y agregó con tono adusto: “Lo sensato y razonable es que la Fundación Democracia Viva ponga fin al convenio y restituya los recursos asignados. Una parte de los recursos, ya los han gastado. Aquella parte que no han gastado, que está en proceso de revisión, que no han gastado nos parece que se deben restituir. Si no lo hacen, nosotros iniciaremos un proceso de término para la restitución de los recursos”.

El titular del Minvu señaló que la secretaría de Estado apoyará la investigación del Ministerio Público y que adoptara una serie de medidas para indagar lo sucedido en el llamado RD-Gate, donde la Fundación Democracia Viva representada por Daniel Andrade , quien es la pareja de la diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, realizó con el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, ambos militantes de RD, un convenio sin concurso público para realizar obras y actividades por 426 millones de pesos, por los cuales la Fiscalía de Antofagasta abrió una investigación

“Logramos recuperar información relevante que entregaremos directamente a la Fiscalía para la correspondiente investigación. Como Ministerio, incluimos un sumario administrativo, que tendrá como objetivo final esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, como cambiar el sistema de transferencia de recursos y sus procesos establecidos en el año 2015 y buscaremos formas para evitar que se vuelva a repetir un caso así. Esto no puede volver a ocurrir y nos parece inaceptable”, recalcó el ministro Montes.

Y agregó: “Enviamos un equipo investigador a la región de Antofagasta, para informarnos de todas las situaciones que se están provocando y los antecedentes que lograron recabar, y logramos recuperar información relevante que entregaremos directamente a la Fiscalía”.