RD-GATE: Gobierno analiza de cerca continuidad de subsecretaria Rojas

Según fuentes de Palacio, los ministros de Segpres, Álvaro Elizalde (PS), y de Vivienda, Carlos Montes (PS),conversaron con el Presidente Boric el jueves por la tarde y el viernes en la mañana sobre los alcances del caso RD-Gate . En la cita abordaron la actuación de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. “Alguien debe asumir políticamente este costo. En este caso debiera ser la subsecretaria Tatiana Rojas, quien recibió la información de parte de los trabajadores y no se hizo absolutamente nada”, señalan diputadas desde Antofagasta.

Los ministros de Segpres, Álvaro Elizalde (PS), y de Vivienda, Carlos Montes (PS), tuvieron un viernes agitado. Desde temprano recibieron varios llamados de parlamentarios y dirigentes oficialistas donde se les consultaba si era efectivo que la subsecretaria Tatiana Rojas (RD) iba a presentar su renuncia al cargo.

La respuesta de los secretarios de Estado fue más o menos similar: “Por ahora no”. Sin embargo, la respuesta graficaba que el trascendido de una renuncia era una posibilidad que se evaluaba en La Moneda, luego de que se conociera que Tatiana Pérez, militante de RD, había recibido un email el 3 de mayo donde funcionarios del Serviu de Antofagasta le advertían sus dudas del “buen uso de recursos” entregados a la Fundación Democracia Viva, vinculada a su partido, Revolución Democrática.

Según fuentes de Palacio, los dos secretarios de Estado conversaron con el Presidente Boric el jueves por la tarde y el viernes por la mañana del caso RD-Gate, donde la actuación de la subsecretaria Rojas fue abordado.

“Alguien debe asumir políticamente este costo. En este caso debiera ser la subsecretaria Tatiana Rojas, quien recibió la información de parte de los trabajadores y no se hizo absolutamente nada y se deben reintegrar los recursos al Estado desde esa fundación. Y si no asume ella, lo debe hacer el ministro”, afirma la diputada (Ind.) por Antofagasta y Calama, Yovana Ahumada, a El Mostrador.

La subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, es considerada un cuadro político cercano a Giorgio Jackson. En RD señalan que como antropóloga trabajó en 2009 en Vivienda como funcionaria de la División de Política Habitacional del Ministerio, y se había especializado en campamentos.

Agregan que en 2018, cuando la bancada de RD se hizo numerosa en el Congreso, se encargó del Plan de Formación Política de RD, un cargo de confianza, y también participo de la Comisión de Ciudad del partido.

En el Gobierno señalan que el ministro Carlos Montes “no tenía una mala relación con Rojas”, pese a una serie de diferencias entre ambos por proyectos de ley, como el de regularización de loteos. Sin embargo, en los últimos días, y a raíz del email sobre la Fundación de los 436 millones de pesos, la relación del secretario de Estado con la subsecretaria se quebró, y la salida de Tatiana Rojas se vislumbra como algo inminente.

La Fundación Democracia Viva era dirigida por el novio, ahora ex novio, de la diputada de RD, Catalina Pérez, Daniel Andrade (RD), había formado un convenio con el ex jefe de Gabinete de la legisladora por Antofagasta, y ex Seremi de Vivienda, Carlos Contreras también RD.

Según publicó La Segunda, la sede de la ONG, sin fines de lucro, funcionaba en el departamento de otra militante de RD, que en 2022, era asesora del Ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, también militante del partido que fundó el ministro Giorgio Jackson, en 2012.

“La diputada Catalina Pérez es una mujer abogada, feminista, imagino que sabe cuándo se hace algo que no corresponde, no se ve bien o cuando algo está fuera de la ley. En nuestra región estamos muy decepcionados del Frente Amplio, por eso renuncié a mi partido. Hablaban de una nueva forma de hacer política, pero nos sentimos engañados” señaló la ex dirigenta de Comunes en Antofagasta, Nelcy Castillo.

La voz del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez (Ind.) denota también cierta indignación. Según relata, periódicamente visita todos los campamentos de la comuna y nunca ha visitó a la Fundación Democracia Viva.

“Durante meses he pedido recursos para poder enfrentar la delincuencia en Antofagasta y el Gobierno me dice por ser usted de la cuarta comuna con más delincuencia, vamos a hacer una excepción, y me pasan 67 millones de pesos, que no alcanzan para nada. Sin embargo, a una ONG de los amigos de RD, le pasan 426 millones para algo que nadie sabe qué es. Es algo que genera molestia”, acota el alcalde Velásquez a El Mostrador.

Esa indignación surgida en Antofagasta, con las horas, llegó a La Moneda. La versión de la caída de la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD), se entendía debido a que no informó del correo electrónico al ministro Montes.

Esa omisión fue considerada grave en el Ejecutivo, porque, según explican en Palacio, se ignoraba la advertencia de una verdad incómoda, que generó una ola de indignación en los campamentos de Antofagasta, y dejó al ministro Montes al borde de una interpelación en el Congreso.

“Acá hay muchas aristas que unen a personas de manera directa e indirecta de un mismo partido con recursos públicos. La diputada Catalina Pérez que tiene una relación con el representante de esta fundación, el exseremi que autoriza había sido su asesor, quien le arrienda la oficina de Santiago a ONG también es cercana y del partido, y siguen apareciendo cosas. Es vergonzoso e impresentable”, afirma la diputada por Antofagasta, Yovana Ahumada.

Si bien en un comienzo, el senador Juan Ignacio Latorre apoyó a Pérez y a la subsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, este viernes por la mañana, su opinión cambió y la directiva del partido tomó distancia de ambas.

Uno de los motivos, explican en el Frente Amplio, del cambio de apreciación se vio influido por nuevos antecedentes que hacen vislumbrar la existencia de delitos en el caso RD-Gate. Y también por la presión de dirigentes políticos de Antofagasta, que exigían medidas ejemplificadoras con los involucrados en el caso.