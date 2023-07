Municipalidad de Santiago aclara rol de funcionaria que tenía grupo de WhatsApp con tasadores

El municipio aclara que la persona mencionada en el reportaje no es una alta funcionaria municipal, sino una funcionaria de la Corporación de Desarrollo de Santiago. La jefatura comunal encabezada por la alcaldesa Hassler (PC) afirma que seguirá colaborando con la justicia para esclarecer los hechos.

La Municipalidad de Santiago emitió un comunicado, en relación al reportaje publicado por La Tercera y que revela información de la investigación que lleva a cabo fiscalía sobre el caso de la Clínica Sierra Bella. Según el artículo de prensa, los tasadores que valorizaron el recinto habrían señalado que una “alta funcionaria del municipio” los contactó. Incluso, señala la publicación, habrían creado un grupo de WhatsApp en el periodo en que se realizaron los trabajos.

El 10 de mayo pasado el municipio comandado por la alcaldesa Irací Hassler (PC) presentó una querella contra los tres tasadores que participaron en este proceso, en dicho documento, se planteó que “nos encontraríamos con que los querellados faltaron a la verdad en la narración de hechos sustanciales en sus informes”.

En la querella presentada por la Municipalidad de Santiago, además de incluir a los tasadores, se dirigió la acción judicial en contra de todos quienes resulten responsables.

“Los antecedentes revelados en el reportaje mencionado son una muestra adicional que en efecto hay una situación que debe ser investigada en el proceso de tasación del valor del inmueble mencionado, razón por la cual como Municipalidad hemos desplegado una serie de acciones destinadas a la paralización de la adquisición de la ex Clínica Sierra Bella, entre las que se encuentran la querella criminal antes mencionada y la oposición a la inscripción de la adquisición en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago”, señala el comunicado del municipio capitalino.

Y agrega: “La persona mencionada en dicho reportaje no es una alta funcionaria municipal. No tiene ningún cargo directivo en la Municipalidad, ni pertenece a su planta, contrata o personal a honorarios, ni tampoco pertenece al equipo de confianza de la alcaldesa. Es funcionaria de la Corporación de Desarrollo de Santiago, institución privada como indica la nota de prensa, pero no el titular”.

“Como hemos reiterado en innumerables ocasiones, seguiremos colaborando con la justicia para esclarecer plenamente estos hechos”, concluye la jefatura comunal.