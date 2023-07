Garretón: “El golpe no tiene otra causa que la decisión de militares de terminar con la democracia”

El Premio Nacional de Humanidades enfatizó que la primera violación de los derechos humanos es el bombardeo de La Moneda, y eso debe ser condenado. Respecto a la cuestionada declaración del asesor del gobierno Patricio Fernández, el académico afirmó que el concepto de negacionismo es incorrecto e inapropiado en este caso, ya que no hay ningún acto de negacionismo. Aclaró que Fernández y él mismo están de acuerdo en que los golpes militares no pueden ser explicados, justificados ni legitimados, y que son inherentemente malvados, condenados como crímenes y actos de barbarie. Garretón concluyó que no hay razón para exigir la renuncia de Fernández, a menos que él mismo sienta que es imposible continuar.

Un complejo momento está viviendo el coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, el periodista y exconvencional Patricio Fernández Chadwick. Esto, tras sus cuestionadas declaraciones en radio Universidad de Chile. Puntualmente, varias agrupaciones de izquierda y políticos lo acusaron de relativizar las causas del quiebre democrático. Sin embargo, su interlocutor en dicha entrevista, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias sociales (2007), Manuel Antonio Garretón, afirmó que en ningún momento justificó el golpe.

El destacado sociólogo volvió a abordar el tema, en un nuevo capítulo del programa Al Pan Pan, con Mirna Schindler, ya que las acusaciones contra el asesor del Gobierno del Presidente Gabriel Boric no cesan e incluso el abogado Carlos Peña publicó una comentada carta en El Mercurio titulada “Defensa de Fernández”. Para Garretón, una cosa es clara: “El golpe no tiene otra causa que la decisión de los militares de terminar con la democracia”.

Pero ¿qué fue lo que dijo el periodista que ha generado tanto revuelo?: “Los historiadores y los politólogos podrán discutir por qué y cómo se llegó a eso, pero lo que podríamos intentar acordar es que sucesos posteriores a ese golpe son inaceptables en cualquier pacto civilizatorio…”.

Para Manuel Antonio Garretón, explicar las causas del golpe es como decir: aquí alguien mató a otro, ahora explíqueme las causas por las cuales lo mató. No, declaró el sociólogo. A su juicio, “primero que nada se condena el crimen, ese es el punto central”.

“Aquí hubo el crimen más grande de la Historia de Chile, un crimen de lesa humanidad, el bombardeo a La Moneda y el intento de asesinato del Presidente, porque era evidente que se trataba de eso y de los que estaban ahí, y de destruir la Constitución y destruir la República y la democracia en Chile. Ese es el acto fundante. Después vienen las violaciones de derechos humanos que son consustanciales a ese acto fundante, pero que son distintos”, partió señalando el Premio Nacional.

“No hay ningún acto de negacionismo”

Garretón enfatizó que la primera violación de derechos humanos es el bombardeo de La Moneda, y eso hay que condenarlo. Ahora bien, ¿cuál es la explicación única del golpe? “Es una decisión que toman los militares de bombardear La Moneda y destruir la democracia. Por supuesto que estaba detrás todo lo que se quiera decir de Estados Unidos, pero el golpe no tiene otra causa que la decisión de los militares de terminar con la democracia y violar los derechos humanos y fundar un régimen”, sentenció.

El punto central, para el académico, y donde está dividida la sociedad chilena, es en el tema del golpe. “Que algunos dicen que el problema es lo que viene después, que el problema son las violaciones a los derechos humanos, que el golpe sirvió para que Chile saliera de una crisis, pero de la crisis no se sale porque unos militares decidan que eso se termina”. Garretón afirmó que hay un sector que no siente que haya una decisión o declaración central y fundamental en el inicio. “Pase lo que pase, haya las circunstancias que haya, nunca, bajo ninguna condición, los militares pueden tomar el poder, romper la Constitución y bombardear La Moneda. Y pasa que hay muchos que sienten que eso no está claro”, planteó el politólogo, junto con recordar el “nunca más” del excomandante en Jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, y reconociendo un retroceso en el mundo de la derecha al respecto.

En ese sentido, sobre la declaración de Patricio Fernández, el profesor Manuel Antonio Garretón manifestó que “el concepto de negacionismo en este caso es absolutamente incorrecto e inconveniente”, ya que básicamente “no hay ningún acto de negacionismo”. Es más, agregó, “si hubiera alguna duda, hay una aclaración que yo hice posteriormente en que digo: Patricio Fernández y yo concordamos en que los golpes militares ni se explican, ni se justifican, ni se legitiman, que son un mal en sí, que eso debe ser condenado, y que se trata de un crimen y acto de barbarie. Eso es posición asumida por Patricio Fernández. Uno puede discrepar de los matices, pero en ese punto no hay ninguna discusión”.

Según Garretón, quien reconoce los problemas y errores que cometió la Unidad Popular y el Gobierno de Salvador Allende, aunque afirma que eso hay que separarlo enteramente de la discusión sobre el golpe, “no hay ninguna razón para que se pida la renuncia” de Patricio Fernández, “salvo que él sienta que se hace imposible” seguir.