Liderazgos de Crispi y Jackson se hacen humo

La situación en Revolución Democrática desafía el liderazgo del senador Juan Ignacio Latorre, quien ha sido cuestionado por militantes del partido por un manejo deficiente de la crisis provocada por el caso Democracia Viva. Mientras tanto, el diputado Jorge Brito emerge como posible candidato a la presidencia de la tienda oficialista, cuando aún la fecha para las elecciones internas se mantiene en la incógnita. Desde RD afirman que, una vez atravesada la crisis, se establecerán los plazos para llevar a cabo los comicios internos y, a diferencia de ocasiones anteriores, sus pesos pesados, Giorgio Jackson y Miguel Crispi, parecen no tener un vínculo directo con la militancia, en un ánimo de no ser arrastrados por la dura crisis de la colectividad.

“Mi foco y mi energía están en dar la cara en esta grave crisis que enfrenta el partido, en la cual algunas personas han arrastrado al partido a una pérdida de confianza, daño público y prácticas irregulares que podrían constituir delitos, incluso. Por tanto, nuestro foco como directiva nacional está puesto ahí, al servicio del partido”. Así reafirmó su permanencia en la presidencia de Revolución Democrática (RD) el senador Juan Ignacio Latorre, tras los rumores sobre su salida por el criticado manejo de la crisis provocada por Democracia Viva.

Al interior del partido confirman que están esperando que pase la crisis para poner fecha a las elecciones y señalan que el diputado Jorge Brito es el candidato más probable para asumir a la cabeza de la colectividad en el próximo periodo. También sostienen que los pesos pesados de RD, el ministro Giorgio Jackson y el jefe de los asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi, hace tiempo que no se involucran en la interna de la colectividad y sus liderazgos están diluidos en la militancia.

“Catalina Pérez no tiene por qué hacerse responsable, por más que sea su círculo cercano”, dijo Latorre el 20 de junio a El Mostrador en el programa “Al pan pan”, conducido por Mirna Schindler, respecto a la relación de la diputada con el caso Democracia Viva. Pasaron ocho días y, con nuevos antecedentes, el senador quitó el piso que le había entregado a la parlamentaria: “Es muy poco probable que no supiera, es su propia región, es su círculo cercano y habrá que comprobar si tuvo injerencia o no en la firma del convenio, puede que sí, puede que no, eso no lo sabemos”, sostuvo el timonel de RD.

La primera versión no generó buenas opiniones al interior del partido y, con el cambio de postura, se cuestionó su capacidad para conducir la crisis. Incluso, Latorre fue también foco de cuestionamientos de la propia diputada Pérez, quien, hasta ahora, tiene suspendida su militancia. El fin de semana pasado, la diputada publicó un video en sus redes en el que sostenía que, en una muestra de “falta de talento político y liderazgo”, Latorre “ha sido errático, cambiante y, además, ha faltado a la verdad”.

El senador prefirió no responder directamente a Pérez y afirmó que “nosotros estamos hablando más por los hechos que por palabras o declaraciones”. A pesar de eso, el actual presidente de RD no ha logrado mantener una posición estable a la cabeza de la tienda. Ante esta fragilidad en la cúspide del partido, parlamentarios han sondeado opciones para suceder a Latorre. Si bien aún no hay claridad respecto a la fecha de las votaciones para elegir la nueva directiva, como tampoco sobre quiénes competirán, diversas fuentes de la colectividad puntualizan que el primer nombre que asoma es el diputado Jorge Brito.

Después que se conocieran antecedentes más profundos respecto a la fundación Democracia Viva, el lunes 26 de junio los diputados RD se reunieron de manera extraordinaria para abordar el tema. Ahí, Brito declaró que “todas las personas involucradas deben responder como cualquier ciudadano de a pie. Insisto, eso incluye a ella (Catalina Pérez) también”. Además, enfatizó que el llamado del Presidente Boric fue que “aquí no hay espacio para titubear. Ningún amiguismo nos puede hacer relativizar lo ocurrido”, subrayó Brito. Una ofensiva que hasta ese momento no había dado Latorre.

Hoy por hoy, parlamentarios de Revolución Democrática aseguran que Brito sí tiene apoyo dentro de las filas, sin embargo, revelaron que –hasta el momento– él ha descartado la opción. También advierten que su candidatura tampoco aseguraría un consenso amplio dentro del partido, pues no representaría el estilo de los militantes más antiguos.

Los pesos pesados esfumados

En la elección que dejó a la diputada Catalina Pérez en la presidencia de RD en 2019, se batieron competitivamente los dos pesos más grandes al interior del partido. Por un lado, el grupo que sostenía el actual ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y por otro, el del actual jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi.

Diversas fuentes al interior de la colectividad aseguran que, tras asumir sus puestos en el Ejecutivo, los dos pesos pesados del partido ahora no tienen mucha articulación con respecto a sus militantes. La relación de poder que tenían con RD parece estar desdibujada a estas alturas.

Tras la crisis provocada por el caso Democracia Viva, tampoco han aparecido para dirigir la interna de Revolución Democrática. Su relación –detallan– es más frecuente con la bancada de los diputados, pero no en relación con las dinámicas internas partidistas. Fuentes sostienen que hace ya un tiempo que ninguno de los dos se involucra en ello. Incluso, revelan que el ministro Jackson, antes de llegar al Gobierno, recibía críticas por parte de militantes porque no se hacía parte de los debates del partido.

Dentro de la tienda explican que con las agendas del Poder Ejecutivo se les ha hecho incompatible la dirección de la militancia. Es el mismo fenómeno que refirieron los alcaldes RD cuando les ofrecieron dirigir el partido. Según consignó La Tercera, los diferentes jefes comunales habrían trasmitido que la labor municipal se hace incompatible con la dirigencia de la colectividad.

Cabe recordar que quienes dieron la primera ofensiva en contra de la diputada Pérez, antes que Brito y Latorre, fueron los alcaldes RD Macarena Ripamonti, Tomás Vodanovic y Emilia Ríos. Incluso, la jefa comunal de Viña del Mar dijo a El Mercurio de Valparaíso: “Para construir confianzas hay que ponerse a trabajar de manera contundente y eso significa tomar acciones visibles y no solamente discursos”. Además, acerca de la situación de la diputada Pérez, sostuvo que “lo que tiene que suceder es que se investigue profundamente y se sancione a todas las personas que están involucradas”.